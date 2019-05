von SK

Kunstrad-/Einradsport: Die Deutsche Juniorenmeisterschaft fand am Wochenende in Köln statt. Bei diesen Wettkämpfen bestätigt sich einmal mehr, dass Deutsche Meisterschaften ihre eigenen Gesetze haben, bei einigen war die Nervosität deutlich spürbar und nicht alle Favoriten schmückten sich mit Medaillen.

Viermal Meister, zweimal Vizemeister

Erfreulich die Bilanz des RMSV: viermal Deutscher Meister (4er Einrad Junioren, 4er Kunstrad Junioren, 6er Einrad zweite Mannschaft, 4er Einrad Juniorinnen), zweimal Deutscher Vizemeister (4er Kunstrad Juniorinnen, 6er Kunstrad), einmal Bronze (6er Einrad) sowie einmal Vierter durch die zweite Mannschaft im 6er Kunstrad. „Das war im Vorfeld nicht so vorhersehbar“, sagt Cheftrainerin Katja Gaißer. „Mit etwas mehr Glück und ruhigerer Fahrweise hätten aus den beiden Silbernen auch Gold werden können.“

Erste Medaille holt der 6er Kunstrad

Die erste Medaille gab es im 6er Kunstrad. Aach II fuhr sehr ruhig, dann mussten zwei Sportlerinnen vom Rad – 130,79 Punkte. Aach fuhr ebenfalls gut, eine Fahrerin musste am Ende der Übung vom Rad und am Schluss gab es noch zwei Patzer: 151,09 Punkte. Mainz-Ebersheim gelangen 157,09 und Gold. „Ohne die Patzer bei Aach wäre Gold drin gewesen,“ so Gaißer. Sabrina Bürßner, Alina Bötzer, Franziska Bötzer, Lea Münzer, Magdalena Jurisch und Stefanie Müller wurden Vizemeister, Aach II (Julia Matt, Lilien Hengefeld, Lena Andorinha, Natalie Grote, Hannah Elsässer und Janina Setzer) Vierte.

Zu viele kleinere Punktabzüge

Im 4er Einrad der offenen Klasse verpasste Klengen (75,62) die Medaillenränge, Kieselbronn legte gute 129,23 vor. Jone Burow, Hannah Elsäßer, Julia Matt und Natalie Grote ließen sich durch die hohe Punktzahl nicht aus dem Konzept bringen – 138,49 Punkte und Gold. Im 4er Kunstrad war Aach als letzte Riege am Start. Sabrina Bürßner, Alina Bötzer, Franziska Bötzer und Stefanie Müller begannen konzentriert, dann wurde es zusehends unruhiger: Kleinere Punktabzüge, die sich summierten zu 178,05 Punkten und Silber.

Besser als im Training gefahren

Im 4er Kunstrad offene Klasse waren Julia Matt, Hannah Elsässer, Natalie Grote und Yannick Gaißer zweitletzte Starter. Sie fuhren besser als im Training und mit 159,56 Punkten war die Medaille sicher. Favorit Frohnlach kam nur auf 154,48. Damit überraschend Gold für Aach.

Aach II steht ganz oben auf dem Treppchen

Im 6er Einrad übertrafen sich die Reigen. Der RMSV II (Julia Matt, Hannah Elsäßer, Natalie Grote, Lilien Hengefeld, Lena Andorinha und Janina Setzer) fuhren wie auf Schienen zu 152,68 Punkten, Titelverteidiger Aach (Sabrina Bürßner, Alina Bötzer, Franziska Bötzer, Stefanie Müller, Lea Münzer und Magdalena Jurisch) bis kurz vor Schluss perfekt. Varnhalt fuhr (149,8) aus den Medaillen. Somit standen bei der Siegerehrung zwei RMSV-Teams auf dem Treppchen. Ganz oben Aach II, Aach musste mit Bronze zufrieden sein.

Spannender Krimi 4er Einrad

Im 4er Einrad folgte noch ein Krimi im großen Kreis der Medaillenanwärter. Aach (Sabrina Bürßner, Alina Bötzer, Franziska Bötzer und Lea Münzer) gingen gestärkt mit dem Bronzegefühl vom 6er auf die Fläche, konzentriert und ruhig zu 145,14 Punkten und Silber sicher. Titelverteidiger Varnhalt gelangen 143,24: das vierte Gold für Aach, der erfolgreichste Verein dieser „Deutschen“. „An viermal Gold habe ich nach den letzten Trainings nicht gedacht“, so Katja Gaißer. „Die Mannschaften sind teilweise über sich hinausgewachsen.“