von unserer Sportredaktion

Zur Bodensee Fight Night VII am Samstag, 30. März, ab 18 Uhr in der Sporthalle Mühlhofen verlosen wir drei Mal zwei Eintrittskarten. Mit erwarteten 1500 Zuschauern und drei Weltmeister-Kämpfen ist die Bodensee Fightnight VII mittlerweile zu einer der größten Kampfsport-Events in der Region geworden.

Kampf zwischen Epp und Kaffa ist Höhepunkt

Veranstalter ist das Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen, der bereits zum fünften Mal in der Sporthalle in Mühlhofen zu Gast ist. Der absolute Höhepunkt des Abends wird der Kampf zwischen Alexander Epp (links) vom Muay Thai Gym Mendez und dem Niederländer Jan Kaffa werden. Es ist der Rückkampf aus dem vergangenen Jahr, damals war Alexander Epp nur hauchdünn nach Punkten unterlegen. Jetzt bekommt er also am Samstag die Möglichkeit zur Revanche und möchte sich natürlich diesmal den Gürtel der AFSO-Weltmeisterschaft sichern. Wer Eintrittskarten für diese Veranstaltung gewinnen möchte, schreibt einfach bis Donnerstag, 28. März, 13 Uhr eine E-Mail mit dem Hinweis „Fight Night“ an die Adresse seesport@suedkurier.de. (mag)