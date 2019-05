von Jürgen Müller

Tennis: Anastasia Vasylenko (TC BW Villingen) bei den U9, Julie Hayashi (TC Konstanz) und Maximilian Dennenmoser (TC Markdorf) bei den U10, Iva Ivanovic (TC RW Tiengen) und Marvin Duttlinger (TC Bonndorf) bei den U12, Gina Betzner (TC BW Villingen) und Milo Leuenberger (TV BW Villingen) bei den U14 sowie Till Messmer (TC 1902 Überlingen) bei den U16 sind die Titelträger bei den Jugendmeisterschaften im Bezirk Schwarzwald-Bodensee.

90 Teilnehmer am Start

Die rund 90 Mädchen und Jungen kämpften dabei nicht nur mit sich und dem Gegner, sondern auch mit der nasskalten Witterung. Dank der guten Organisation mit den Turnierverantwortlichen Brigitte Kuhn und Ralf Hehl an der Spitze, konnten alle Konkurrenzen bis auf die U18 zu Ende gespielt werden, zumal die Plätze in Markdorf, Bermatingen und Immenstaad in einem guten Zustand waren. Mit drei Titelträgern war der TC BW Villingen der erfolgreichste Verein. Der Bezirksvorsitzende Jürgen Hähnel lobte den Einsatz und die Geduld der Nachwuchsspieler und deren Eltern.

U9

In der Altersklasse U9 kämpften 13 Mädchen und Jungen in vier Gruppen um den Einzug ins Halbfinale. Mit einem 4:0- und 4:1-Erfolg über Janis Huch (TC Nicolai Konstanz) erreichte Niklas Ammermann (TC Konstanz) das Endspiel. Hier traf er auf Anastasia Vasylenko (TC BW Villingen), die Maximilian Keller (TC Stockach) mit 5:4 und 4:0 bezwang. In einem spannenden Finale musste der Match Tiebreak entscheiden, den die junge Schwarzwälderin mit 10:8 gewann. Auf den dritten Platz kam hier Keller.

U10

Bei den U10 sicherte sich Julie Hayashi (TC Konstanz) ungeschlagen den Titel vor Louisa Kistner (TC Konstanz) und Paula Wuch (TC Markdorf). Bei den Jungs hatte Lokalmatador Maximilian Dennenmoser (TC Markdorf) mit einem hart umkämpften Sieg über Noah Babic (TC Allensbach) im entscheidenden Gruppenspiel die Nase vorn. Dritter wurde Raffael Rudel (TC BW Villingen).

U12

Bei den Mädchen der U12 setzte sich Iva Ivanovic (TC RW Tiengen) im Finale mit 6:1 und 6:4 gegen Kimberly Tran (DJK Singen) durch. Die an Eins gesetzte Lucie Fantino (TC 1902 Überlingen) kam auf den dritten Platz. Bei den Junioren wurde Marvin Duttlinger mit einem 6:1- und 6:0-Erfolg über Gianluca Fuchs (DJK Singen) seiner Favoritenrolle gerecht. Im Spiel um Platz drei besiegte Tim Senn (TC Dettingen-Wallhausen) Nils Riegel (TC Markdorf) mit 6:4, 4:6 und 10:7 denkbar knapp. In der Nebenrunde gewann Ben Nauth (TC Konstanz) das Finale gegen Tim Rico (TC GW Hornberg) mit 6:2 und 6:4.

U14

Bei den U14 weiblich holte sich die an eins gesetzte Gina Betzner aus Villingen den Titel mit einem 6:0- und 6:4-Erfolg im Finale gegen die an zwei gesetzte Mirabell Ehret (TC Dettingen-Wallhausen). Lisa Dennenmoser (TC Markdorf) erreichte mit einem 6:4- und 6:4-Sieg über Clubkameradin Ronja Riegel den dritten Platz. In der Nebenrunde setzte sich Marlena Schulz, ebenfalls vom TC Markdorf, durch. Souverän marschierte auch Favorit Milo Leuenberger ins Finale, wo er auf den an zwei gesetzten Leon Duttlinger (TC Bonndorf) traf. Der Villinger sicherte sich mit einem klaren 6:2 und 6:1 den Bezirksmeistertitel. Im Spiel um Platz drei setzte sich David Lukas (TC 1902 Überlingen) mit 6:2 und 6:3 gegen Nikolas Schmid (TC BW Villingen) durch. Die Nebenrunde gewann Finn Hummel (TC Pfullendorf).

U16

Den Titel bei den U16 spielten zwei Überlinger unter sich aus. Im Finale lieferten sich Favorit Till Messmer und der an zwei gesetzte Nick Dufner ein Match mit tollen Ballwechseln, wobei Messmer mit zweimal 6:3 die Nase vorne hatte. Das Spiel um Platz drei gewann Vincent Rost (TC Konstanz) mit 6:4 und 7:6 gegen Marvin Schlageter (TC Dogern).