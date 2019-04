von SK

Handball-Landesliga: TV Pfullendorf – TuS Steißlingen II (Samstag, 20 Uhr, Stadthalle). – Steißlingen II belegt einen guten fünften Tabellenplatz, hat die letzten vier Spiele gewonnen und kann mit der Saison durchaus zufrieden sein. Nach dem lang ersehnten Auswärtssieg in Allensbach möchte der TV Pfullendorf nochmals alles geben, um sich mit einer tollen Leistung von seinen Zuschauern aus der Landesliga zu verabschieden. Im Vorfeld des Spiels werden scheidende Trainer und Spieler verabschiedet sowie verschiedene Mannschaften geehrt.

Für den TuS geht es im Derby um nicht mehr wirklich etwas, ganz anders sieht es bei den Linzgauern aus. Sie stehen zwei Spieltage vor Schluss auf dem vorletzten Tabellenplatz. Bei zwei, beziehungsweise drei Punkten Rückstand braucht der TV Pfullendorf einen Sieg, sonst wäre der Abstieg in die Bezirksklasse wohl kaum mehr zu vermeiden. Dabei sah es in Hinrunde noch so aus, als könnte Pfullendorf die Liga halten. Doch mit dem Duell beim TuS begann die Abwärtsspirale Anfang Dezember, wollte bei Pfullendorf nichts mehr funktionieren.

Also gehen die Blau-Weißen als Favorit in die Partie. Das Team von Trainer Dominik Garcia steht auf Platz 2 der Rückrundentabelle (21:3 Punkte) und nur der TV Herbolzheim war erfolgreicher. Dies haben die Blau-Weißen vor allem ihrer starken Defensive zu verdanken. Neben den Langzeitverletzten wird auch Kreisläufer Daniel Weber und Torhüter Daniel Beck nicht zum Einsatz kommen, beide sind verletzt.

„Wir wollen unsere guten Leistungen bestätigen, auch in Pfullendorf punkten. Leicht wird das nicht, die Gastgeber stehen mit dem Rücken zur Wand und brauchen den Sieg unbedingt“, warnt Trainer Dominik Garcia. (ast/mw)

TV Meßkirch – HU Freiburg (Samstag, 18.15 Uhr, Stadthalle). – Im letzten Heimspiel der Saison wollen die Jungs noch einmal alles geben und im besten Fall das Spiel gewinnen. Zu Gast in der Meßkircher Stadthalle ist aber das Spitzenteam der HU Freiburg. Die Freiburger peilen den Aufstieg in die Südbadenliga an, was die Gastgeber natürlich nicht davon abhalten wird, alles zu geben und dem Gegner alles abzuverlangen. Im Hinspiel haben die Meßkircher bereits gezeigt, dass sie mit den Gästen mithalten können. Lediglich in den letzten zehn Minuten der damaligen Partie machte die starke Bank der Schwarzwälder den Unterschied aus. (sk)