von SK

TV Meßkirch – TV Ehingen (Samstag, 18.15 Uhr, Stadthalle Meßkirch). – Die Fasnachtspause ist vorüber und der Endspurt ist eingeläutet. Bisher weist der TV Ehingen in den Bezirks-Derbys eine gute Statistik auf. „Das soll auch nach der Begegnung in Meßkirch so bleiben“, sagt der Ehinger Trainer Florian Maier.

„Wir müssen für die unnötige und selbst verschuldete Niederlage in Müllheim bei unseren Fans Wiedergutmachung betreiben. Jetzt können die Jungs zeigen, dass sie die Begegnung gegen den TV Meßkirch ernstnehmen und zeigen, dass sie zurecht auf Rang drei der Tabelle stehen.“

Wegen der Niederlage gegen Müllheim konnte Ringsheim nach Punkten zu Ehingen aufschließen. Für den TVE ist ein Sieg wichtig, will er sich weiterhin in der Spitzengruppe behaupten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Ehinger nach der handballlosen Zeit während der närrischen Tage beim Tabellenzehnten präsentieren, da in den vergangenen Tagen kein geordneter Trainingsbetrieb stattfinden konnte.

Auch Meßkirch in Zugzwang

Neben Ehingen ist auch der TV Meßkirch im Zugzwang. Die Gastgeber stehen auf dem zehnten Tabellenrang und sind noch gefährlich nahe an der Abstiegszone. Ein Sieg gegen den Konkurrenten aus dem Bezirk käme da gerade recht. Allerdings sind die Meßkircher bislang gegen die Topmannschaften zu Hause sieglos geblieben, sodass der TV Ehingen als leichter Favorit in diese Partie geht. (js)

Steißlingen fordert Kenzingen heraus

TB Kenzingen – TuS Steißlingen II (Samstag, 20 Uhr, Üsenberghalle). – Steißlingen zeigt sich seit Wochen in starker Form, will die sechs Spiele umfassende Siegesserie ausbauen. Kenzingen stieg vergangene Spielzeit aus der Südbadenliga ab, es kam zum Umbruch und der spiegelt sich in den Resultaten wieder. Dennoch wird das alles andere als leicht für den TuS, der aufgrund der Tabellensituation leichter Favorit ist. Im Hinspiel war der Schlüssel zum 33:23 die aggressive Abwehr, die vor allem den starken Rückraum im Griff hatte. Allerdings wird es ungleich schwerer am Samstag. Der TB will sich für die hohe Hinspielniederlage revanchieren, und der TuS geht ersatzgeschwächt in die Partie. „Das wird sehr schwer, nur mit der richtigen Einstellung und großem Einsatz können wir in Kenzingen bestehen“, so TuS-Trainer Dominik Garcia. (mw)

Pfullendorf in Freiburg am Start

HU Freiburg – TV Pfullendorf (Samstag, 20 Uhr, Jahnhalle Freiburg). – Nach der deutlichen 21:36-Niederlage gegen den Tabellenzweiten TV Herbolzheim geht es für die Landesliga-Handballer des TV Pfullendorf jetzt zum Tabellenführer nach Freiburg. Der TV Pfullendorf ist dort nach den letzten Leistungen der deutliche Außenseiter. Die Gastgeber werden in der Partie auf jeden Fall zwei Punkte einfahren wollen, um ihren Platz an der Tabellenspitze zu verteidigen. Für die Pfullendorfer gilt es auch in solchen Spielen wieder als Team aufzutreten. Wenn dann alles zu hundert Prozent läuft, kann sich Pfullendorf auch gegen einen stärkeren Gegner wie Freiburg behaupten. Schwierig ist derzeit jedoch die personelle Situation bei der Mannschaft von Trainer Michael Schweikart. Wer am Samstag letztendlich zur Verfügung stehen wird, ist noch unklar. (ast)