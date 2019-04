von SK

Handball, Landesliga

TV Pfullendorf

TV Ehingen

28:34 (15:15)

Im Derby gegen den Tabellendritten war Pfullendorf in der ersten Halbzeit ein ebenbürtiger Gegner, brach in der zweiten ein und verlor. In den ersten fünfzehn Minuten legten beide Mannschaften ein rasantes Tempo an den Tag. Pfullendorf behauptete sich auf Augenhöhe und ließ nichts anbrennen. Die zweite Halbzeit begann im gleichen Rhythmus: Pfullendorf legte vor, Ehingen glich aus (33./18:17). Dann traf der Gast vier Mal in Serie und setzte sich ab (38./21:18). Und Ehingen nutzte danach Unachtsamkeiten der Pfullendorfer gnadenlos aus (48./28:21). Der Pfullendorfer Druck ließ sichtlich nach, der Rückstand war nicht mehr aufzuholen. Trainer Jochen Trinkner: „Die erste Halbzeit war gut, wir haben unsere Chancen sicher verwertet. Wir haben uns vorgenommen, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten, und das ist uns gelungen. Die zweite Halbzeit haben wir verpennt. Als wir etwas hinten lagen, ließ unser Druck nach und die Fehler häuften sich. Trotzdem war es viel besser als das letzte Mal. Vor allem die erste Halbzeit.“ (ast)

TV Pfullendorf: Thews, Yaren (beide Tor), Augustin, Blocherer, F. Brändlin (3), T. Brändlin (2), Burkert, Kempf (6), Kreth, Lehmann (1), Luu, Scheitler (2), D. Sugg (13/1), N. Sugg (1).

TV Ehingen: S. Merk (Tor), M. Merk, Schädler (2), Stodtko (5), Gaie (6), Jäger (2), Renz (3), Schmidt (4), Hohlwegler (4), Hosu (5), Güntert (1/1), Ilgenstein (2).

TuS Steißlingen II

HU Freiburg

32:24 (14:9)

Mit diesem Ergebnis hätte wohl keiner gerechnet. Mit einer ganz starken Leistung und einer überragenden Abwehr bezwang der TuS den Tabellenführer. Zu Beginn taten sich beide Mannschaften schwer, es kam kein wirklicher Spielfluss zustande. Vor allem die Defensivverbünde dominierten. Danach lief es besser bei den Blau-Weißen. Der Innenblock war kaum zu überwinden und kam doch mal ein Freiburger frei zum Wurf, fand dieser seinen Meister im starken Torhüter Daniel Beck. Der TuS hatte keine Probleme mit der offensiven Abwehr der Breisgauer, Steißlingen hatte den haushohen Favoriten, der nur zweimal verloren hatte, hervorragend im Griff. Allerdings war klar, dass Freiburg jederzeit einen Rückstand aufholen kann, entsprechend musste auch die zweite Halbzeit hoch konzentriert zu Ende gespielt werden. Dies gelang. Steißlingen spielte weiterhin die Angriffe geschickt aus und egal, mit welcher Abwehrformation die Breisgauer aufwarteten, der TuS hatte immer die passende Lösung parat. Zudem gab es weiter kein Durchkommen durch das Steißlinger Defensivbollwerk. Innerhalb von zehn Minuten setzte sich Steißlingen vorentscheidend auf 20:12 ab. „Das war eine gelungene Mannschaftsleistung, jeder war hoch motiviert und konnte die gewünschte Leistung abrufen“, zeigte sich Trainer Dominik Garcia höchst zufrieden. (mw)

TuS Steißlingen II: Beck, F. Maier (beide Tor); Bartels (3), Bauer (3), C. Benzinger (2), Gattinger, Daniel Maier (7/6), Tassone (10), Rihm (4), David Maier, Weber (2), Wiedemann (1).

SG Schenkenzell/Sch.

TV Meßkirch

35:29 (16:14)

Meßkirch mussten auf einige Spieler verzichten und reiste mit einer Rumpftruppe an. Das machte sich in der zweiten Halbzeit bemerkbar, als sichtlich die Kräfte schwanden. Der TVM verzichtete größtenteils auf sein Tempospiel, wollte vorn Kraft sparen, um hinten hellwach zu sein. Der Plan ging anfangs auf. Nach gut 20 Minuten stand es 10:10. Bis zur Halbzeit konnte sich die SG etwas absetzen, da Meßkirch ein wenig an Konzentration verlor. Nichtsdestotrotz war noch alles drin. Nach zwei schnellen Gegentoren begann Halbzeit zwei nicht wie erhofft. Meßkirch traf zwar immer wieder, jedoch fand die SG auch Wege, die TVM-Abwehr zu überwinden (30:23, 50.). Am Ende hat einfach die Kraft gefehlt, um in der Abwehr den letzten Schritt mitzugehen. (skl)

TV Meßkirch: Gasser, Kronhagel (1), Zacharias (1), Rebholz (8), J. Häusler (6), Kleinhans (4), Nopper (6), Potzinger, Jens Häusler (2), Tuchscherer (1).