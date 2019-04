von unserer Sportredaktion

Tischtennis-Oberliga: TTC Singen – VfR Birkmannsweiler 4:9, TTC Singen – TTC Gnadental 8:8. – Die Ausgangslage vor dem Wochenende war klar: Der TTC Singen brauchte nur noch einen Punkt, um die Meisterschaft in der Oberliga Baden-Württemberg einfahren zu können.

Ersatzgeschwächte Singener

Gegen den ersten Verfolger aus Birkmannsweiler taten sich die Singener leicht ersatzgeschwächt schwer. Angeführt von ihrer überragenden Nummer eins, Gao Peng, setzten sich die Gäste sehr deutlich mit 9:4 in Singen durch.

Für den TTC Singen punkteten die Doppelpaarungen Adam Robertson/Roman Rosenberg und Stefan Goldberg/Jan-Philip Dannegger sowie Robertson (1) und Rolf-Dieter Loss (1).

Mühe mit Gnadental

Am Folgetag erwartete der TTC Singen den klaren Underdog aus Gnadental und war hoch motiviert, den letzten wichtigen Punkt zu erspielen. Aber auch hier taten sich die Hohentwieler trotz zweier Doppelsiege durch Adam Robertson/Roman Rosenberg und Stefan Goldberg/Jan-Philip Dannegger bei einer Niederlage von Rolf-Dieter Loss/Philip Dannegger schwer.

Auf und Ab

Es folgte ein Auf und Ab, doch der TTC Singen konnte bereits zwei Spiele vor Schluss den achten Zähler durch einen Viersatzsieg von J. Dannegger holen. Für den TTC Singen erspielten die Punkte Robertson (2), Rosenberg (1), Goldberg (1), Dannegger J. (2).

Am letzten Spieltag ist dem TTC Singen die Meisterschaft mit drei Punkten Vorsprung nun nicht mehr zu nehmen.

Klarer Auswärtssieg für Frauenteam

Oberliga Frauen: TTG Süßen II – TTC Singen 3:8. – Mit einem klaren und verdienten Auswärtssieg entfernten sich die Singener Oberligaspielerinnen aus den Abstiegsrängen und können am letzten Spieltag den Klassenerhalt aus eigener Kraft erreichen. In Süßen startete Singen durch einen Sieg des Doppels Franziska Plieninger/Jana Bork bei einer Niederlage durch Andrea Schödel/Jana Schufft ausgeglichen ins Match. In der Folge zeigten die Hohentwielerinnen eine bissige Leistung und punkteten durch Plieninger (2), Schödel (1), Schufft (2) und Bork (2). (as)