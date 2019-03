von Autorenzeile

Tischtennis, Verbandsliga

TTC GW Konstanz

SpVgg Ottenau II

9:6

Den letzten Strohhalm ergreifen, hieß das Motto, und die Konstanzer um Kapitän Christoph Händly ließen sich nicht lange bitten, starteten mit 2:1 in den Doppeln. Haußer/Beez gewannen 3:0, Winnes/Sturm gingen über die volle Distanz, wehrten mehrere Matchbälle ab und gewannen den fünften 11:9. Danach verloren Kleber und Haußer ihre Einzel, Beez gegen den erst 14-jährigen Weiler. Winnes führte 2:0, Herm stellte sich aber immer besser auf dessen „krummen“ Bälle ein. Es sah schon nach der vierten Niederlage aus, ehe Winnes den fünften Satz an sich riss und die Grün-Weißen zurück auf die Siegerstraße führte. Das unglückliche 2:3 von Sturm führte nur kurz zu hängenden Köpfen, weil Händly durch einen weiteren Fünf-Satzsieg auf 4:5 verkürzte und Kleber ein 0:2 in einen Sieg verwandelte, Haußer mit 3:2 punktete. Um die Nerven zu schonen, legte Beez ein deutliches 3:0 aufs Parkett und Winnes dominierte beim 3:1. Und so stand es vor den letzten beiden Einzeln 8:5. Da Sturm 1:3 verlor, war der Sieg von Händly immens wichtig, da mit Ruf/Oser eines der besten Doppel der Liga für das Abschlussdoppel bereit stand. Schon im ersten Satz schossen sich die Akteure die Bälle um die Ohren. Mit dem 17:15 war der Bann gebrochen und Händly fuhr den vierten Satz mit 11:9 ein und bescherte dem TTC GW Konstanz wichtige Punkte im Abstiegskampf. (edw)

TTC Mühlhausen

TTC GW Konstanz

9:4

In einem sehr umkämpften und interessanten Spiel hat Mühlhausen für die Hinspielniederlage Revanche genommen. Allerdings fiel das Ergebnis deutlicher aus als der Spielverlauf. Die Konstanzer leisteten erbitterten Widerstand, wurden für ihre ansprechende Leistung aber nicht belohnt. Mühlhausen verschaffte sich über die Eingangsdoppel einen für den weiteren Spielverlauf sehr wichtigen 2:1-Vorteil. Zudem blieben Milan Papcun und Georg Winkler gegen Felix Kleber und Max Haußer sowie Niklas Winkler gegen Eric Winnes und Florian Beez unbesiegt. Ein zusätzliches Erfolgserlebnis von Sebastian Welz gegen Eric Winnes reichte aus, den etwas zu hoch ausgefallenen Sieg unter Dach und Fach zu bringen. Andreas Lutsch und Ron Stocker gingen zwar leer aus, konnten mit ihren Leistungen gegen Jan Egbert Sturm und Christoph Händly aber zufrieden sein. (gw)

FT 1844 Freiburg II

TTC Singen II

8:8

Ein hart umkämpfter Punkt. Mit zwei Doppelerfolgen durch Jan-Philip Dannegger/Philip Dannegger und Christoph Wiemer/Oliver Hander starteten die Hohentwieler gut ins Match. Martin Mehne/Nico Rivizzigno verloren ihr Eingangsdoppel. Die Partie blieb bis zum Schluss spannend. Kein Team konnte sich absetzen, bis die Gastgeber mit drei Einzelsiegen auf 8:7 davonzogen. Das Schlussdoppel Dannegger/Dannegger sorgte mit einem Sieg über die volle Distanz für den mehr als verdienten Punkt. Die weiteren Zähler für Singen erspielten Dannegger J.-P. (2), Mehne (2) und Wiemer (1). (as)