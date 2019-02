TSV Mimmenhausen – Heitec Volleys Eltmann (Sonntag, 16 Uhr, Bildungszentrum Salem)

Am Sonntag steht Aufsteiger Mimmenhausen einem potenten Gegner gegenüber. „Eltmann hat die Vorlizenzierung zur Bundesliga eingereicht“, verdeutlicht Christian Pampel den Unterschied zwischen dem TSV und Heitec. Das Ziel der Franken ist konträr zu jenem des Mimmenhausener Spielertrainers und seiner Mannschaft. Während diese auch kommende Saison in der zweithöchsten deutschen Bundesliga aufschlagen wollen, hat die Mannschaft von Trainer Marco Donat nur einen Wunsch: Aufstieg ins Oberhaus.

Gäste spielten schon einmal in der ersten Liga

Dort haben die „Eltmänner“ schon einmal gespielt, von 2003 bis 2009 als SG Eltmann. Und dorthin wollen sie wieder. Mit einer sehr interessanten Mannschaft. Da wäre zum einen Heriberto Quiero. Langjährigen Volleyballfans klingelt es im Hinterstübchen bei diesem Namen. Der Diagonalangreifer aus Venezuela, seine enorme Sprungkraft brachte ihm den Spitznamen „Hubschrauberto“ ein, ist seit 2012 bei Heitec. Zuvor war er international in Italien und Spanien (64 Einsätze in der Nationalmannschaft), dann in Düren und Bühl in der Bundesliga erfolgreich, führte Eltmann 2014 in die 2. Liga.

Eltmann hat namhaften Kader

Fürs Erreichen dieses anspruchsvollen Saisonziels haben die Gäste ordentlich eingekauft. Da ist zum einen der knapp zwei Meter große Mittelblocker Clay Couchmann aus Kanada neu in der Mannschaft. Dazu kam der ehemalige U-21-Nationalspieler aus Sofia (Bulgarien), Georgi Stoyanov, und ein junger Mittelblocker aus Polen, Marius Wacek. Sie spielen seit dieser Saison an der Seite des rumänischen Diagonalangreifers Mircea Peta, der wie Christian Pampel die Mehrzahl der Eltmanner „Wertvollste-Spieler“-Trophäen (fünf Gold, zwei Silber) abgeräumt hat. Merten Krüger steht ihm da aber in nichts nach: fünfmal Gold für den Zuspieler – bisher.

Mimmenhausen kann frei aufspielen

Der Ausgang des drittletzten Heimspiels sollte angesichts dieser volleyballerischen Macht also klar sein, oder? Christian Pampel sieht das natürlich auch so, mit einem gewichtigen Aber: „Wir haben, abgesehen von Grafing, gegen die sehr guten Mannschaften der 2. Liga häufig gut mitgespielt“, sagt der Mimmenhausener Hauptangreifer und freut sich auf eine Partie, in der seine Volleyballer „frei aufspielen“ können.

Christian Pampel hat ein festes Ziel

Frei im Kopf, klar, aber dennoch mit aller Kampfkraft, die der TSV vor eigenem Publikum gegen jeden Gegner noch stets in die Waagschale zu werfen gewusst hat. Mit einem ganz wichtigen Ziel für Christian Pampel: „Besser zu sein als im Hinspiel, das wir klar verloren haben“.

Auch ein Punkt wäre ein Erfolg

Eine reizvolle Aufgabe, gewiss, den punktgleich mit Tabellenführer Grafing an der Spitze der Liga stehenden Kontrahenten straucheln zu lassen. Dass die Blau-Gelben Eltmann zu Fall bringen, daran will Christian Pampel (offiziell) logischerweise nicht glauben. Aber weniger ist für ihn auch schon ein Erfolg: „Wenn wir einen Punkt holen, wäre ich sehr zufrieden und dann feiere ich mit“, verspricht der Mimmenhausener Spielertrainer, der am liebsten im Hintergrund bleibt.