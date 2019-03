TGM Mainz-Gonsenheim – TSV Mimmenhausen 3:0

Den ersten „Matchball“ zum auch rechnerisch lupenreinen Klassenerhalt, den konnte der TSV Mimmenhausen am Samstag nicht nutzen. Chancen, zumindest einen Punkt beim Tabellendritten zu ergattern, hatte der Aufsteiger aber. „Bitter“ nennt Spielertrainer Christian Pampel das 21:25, 23:25 und 23:25. Ein Beinbruch ist die erst zweite 0:3-Niederlage in der Premierensaison nicht. „Wir können den Klassenerhalt immer noch aus eigener Kraft schaffen“, sagte der Diagonalangreifer.

TSV hätte ersten Satz gewinnen können

Schon der erste Satz hätte eigentlich zugunsten der Gäste vom Bodensee enden können. 16:12 führte Mimmenhausen, „wir waren gut gestartet, und dann hat uns eine Mainzer Aufschlagserie die Führung gekostet“, ärgert sich Pampel auch noch einen Tag danach darüber, dass die Annahme trotz der oft wenig druckvollen TGM-Aufschläge nicht immer saubere Pässe zum Steller gebracht hatte. Dieses Manko kostete Mimmenhausen nicht nur diesen Satz.

„Ich habe aber nicht gut gespielt“

Auch in den beiden anderen hatte Michael Diwersy mehr Mühe mit dem ersten Pass als ihm und Hauptangreifer Christian Pampel lieb sein konnte. „Ich habe aber nicht gut gespielt“, geht der ehemalige Nationalspieler kritisch mit sich ins Gericht. „Ich konnte der Mannschaft nicht viel helfen.“ Dafür stand der Block, und der Aufschlag kam beim TSV.

Tolle Aufholjagd der Gäste

Deshalb wäre mehr drin gewesen. Trotz des katastrophalen Starts in Durchgang Nummer zwei. Da lag der TSV 1:7 und 10:16 zurück, startete jedes Mal eine tolle Aufholjagd – um am Ende doch noch mit 23:25 den Satz an den Gegner abgeben zu müssen. „Da fehlte uns ein wenig das Glück, der Schiedsrichter hätte ein paar Mal auch anders entscheiden können.“

TSV-Annahme war wacklig

„Gammelaufschläge“ (Pampel) der Gonsenheimer kamen auch im dritten Abschnitt übers Netz, aber die TSV-Annahme blieb wacklig. Mimmenhausen lief erneut einem Rückstand hinterher. Den haben „wir im Schlussspurt aufgeholt.“ Mainz geriet immer dann ins Schwimmen, wenn es eng wurde im Spielverlauf, denn der Gäste-Block und die -Abwehr hatten die Außenangreifer im Griff. Meistens jedenfalls.

Gastgeber punkteten zu oft

Ärgerlich nur, wenn die Spieler sich nicht an die Vorgaben ihres Trainers halten. „Da waren die Köpfe nicht bereit für das, was ihnen der Trainer gesagt hatte“, kommentierte Pampel deren Unsicherheit darüber, was im konkreten Fall im Block und der Abwehr zu tun war. Und so punkteten die Gastgeber auch mit jenen Angriffen viel zu oft, die, hätten sich die Volleyballer in Blau-Gelb an die Vorgaben gehalten, wohl nicht geglückt wären.

„Wir haben phasenweise gut gespielt“

„Schade“, fasst Pampel die drittletzte Partie der Saison zusammen, „wir haben phasenweise gut gespielt.“ Das, was im Training geübt wurde, sei „phasenweise echt gut gelungen“. Aber gleich darauf wurden auch einfachste Chancen nicht genutzt, deshalb Pampel im Konjunktiv: „Es „wäre schön gewesen, wenn wir den Matchball gemacht hätten.“ Grundsätzlich aber gehe das 0:3 vollkommen okay.

TSV Mimmenhausen: Ott, Streibl, Pampel, Hoffmann (MVP), Birkenberg, M. Diwersy, T. Diwersy, Pilihadci.