2. Volleyball-Bundesliga: TSV Mimmenhausen – TSV Grafing (heute, 20 Uhr, Bildungszentrum Salem). – Mit einem Sieg das letzte Heimspiel beenden, den Klassenerhalt in der Premierensaison gerade vor dem eigenen Publikum auch rechnerisch perfekt machen – das große Ziel des TSV Mimmenhausen zwei Spieltage vor dem Ende der Punkterunde. „Das wird schwierig“, sagt Spielertrainer Christian Pampel, „aber unmöglich ist das nicht.“

Auch gegen den Tabellenzweiten sieht der Diagonalangreifer in Blau-Gelb eine reelle Chance, jene zwei Punkte zu erschmettern, die den endgültigen Verbleib des kleinen Vereins in der zweithöchsten deutschen Liga perfekt machen würden. Trotz des Hinspiels. In dem hatte sich der TSV Mimmenhausen nicht eben von seiner besten Seite gezeigt. „Bei uns lief gar nichts, Grafing dagegen gelang alles“, hat der ehemalige Nationalspieler das 0:3 noch gut in Erinnerung. Und aus diesen Antipoden entwickelte sich ein „sich selbst verstärkender Prozess, aus dem Mahlstrom sind wir damals nicht mehr herausgekommen.“ Mit dazu beigetragen habe, so Pampel, wohl auch der überraschende Erfolg zuvor über den damaligen Tabellenführer Mainz und die damit verbundene Euphorie. Die führte beim einen oder anderen Mimmenhauser wohl zur Selbstüberschätzung und zum Rücksturz auf den Boden der Tatsachen.

Und weil der Titelverteidiger aus der Nähe von München auch noch theoretische Chancen auf die Meisterschaft hat – fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Eltmann bei noch drei Partien –, dürfen die Gastgeber nicht davon ausgehen, dass der Favorit sich eher kulant verhalten wird. Eine Überlegung, die bei Christian Pampel grundsätzlich wenig Bedeutung hat. „Wir kümmern uns um das, was wir beeinflussen können“, wehrt der 39-jährige, erfahrene Volleyballer alle spekulativen Gedanken weit von sich. Selbst ist der Mann, sein Motto. Und: „Wir denken heute nur von Satz zu Satz und schauen dann, was dabei herauskommt.

Möglichst zwei Durchgänge holen, im besten Fall den achten der dann elf Tiebreaks in der Saison gewinnen. Und dann wäre die Sponsorenaktion der Brauerei Meckatzer nach dem Schlusspfiff doppelt willkommen. Mit dem perfekt gemachten Klassenerhalt feiert es sich doppelt gut. Dass die Blau-Gelben nicht nur gut Volleyball spielen können, haben sie diese Saison immer wieder bewiesen. Sollten diese Rechenspiele im Bildungszentrum aber nicht aufgehen, sieht es dennoch alles andere als düster aus für den TSV: Geht Freiburg in Karlsruhe leer aus, oder streicht nicht mehr als einen Punkt ein – ist die nächste Mimmenhauser Saison in der zweiten deutschen Bundesliga eben auf diesem Wege vorzeitig perfekt.