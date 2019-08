Beachvolleyball: Der Überlinger Landungsplatz ist bereits zum siebten Mal Schauplatz eines der wichtigsten Innenstadtturniere im Beachvolleyball in Baden-Württemberg. Beim id-m Immobilien Cup im Rahmen der Sparkasse Bodensee Beach Days werden die besten Spielerinnen und Spieler Süddeutschlands erwartet. Das Turnier gehört zur Ba-Wü-Serie und ist eines der wichtigsten Stationen, bei der es viele Punkte zu gewinnen gibt.

Landesmeister am Start

Mit dabei sind die frisch gebackenen baden-württembergischen Meister Christian Eckenweber und Lucas Wenz. Das Team ist aber nur an Nummer drei gesetzt, denn mit Lars Lückemeier vom SV Fellbach ist die Nummer zehn der deutschen Beachrangliste dabei. Er schlägt zusammen mit Patrick Gruhn auf. Auf Platz zwei der Setzliste stehen die Stammgäste Florian Schweikart und der ehemalige Häfler Niklas Stooß von der DJK Augsburg-Hochzoll.

Wildcards für Überlinger

Die Wildcards wurden an zwei Teams vom TV Überlingen vergeben: Bei den Herren sind das Moritz Fakner und Florentin Weber, bei den Damen Susanne Reichert und Dorothea Braunwarth-Reichert. Beide Teams sind jeweils am Ende der Setzliste. Sie haben also nichts zu verlieren und können nur gewinnen.

Düsseldorfer Topteam

Im Damenfeld reisen die topgesetzten Greta Klein-Hitpaß und Svenja Müller sogar aus Düsseldorf an, um sich Punkte für die die nationale Liste zu sichern. Diesen Plan wollen Chenoa Christ aus Wiesbaden und Julia Wenzel aus Stuttgart durchkreuzen, die an Nummer zwei gesetzt sind. Auch im Damenfeld werden wieder spannende Spiele erwartet.

In der Vorrunde am Samstag finden die Partien sowohl auf dem Center Court auf dem Landungsplatz als auch auf den Feldern im Freibad West an der Bodensee Therme statt. Am Sonntag sind dann alle Spiele auf dem Center Court. Die Finalspiele werden gegen 15 Uhr ausgetragen.

„Wir hoffen zum Finale der Sparkasse Bodensee Beach Days wieder auf viele Zuschauer“, sagt Organisator Markus Dufner von MCD Sportmarketing. „Sportlich gesehen ist es jedenfalls wieder ein hochklassiges Teilnehmerfeld.“

Beachtennis Beim ITF Ranglistenturnier Bodensee Therme Beachtennis Cup, bei dem es Weltranglistenpunkte gab, setzten sich im Finale die an Nummer zwei gesetzten Benjamin Blank und Tobias Notter gegen Oliver Munz und Alexander Bailer durch. Auf Platz drei kamen Julian Ahrens und Alexander Staehle. (mag)