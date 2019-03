von unserer Sportredaktion

FC Denzlingen – FC 03 Radolfzell 1:2 (0:2)

Die Partie beim FC Denzlingen begann gut für den FC Radolfzell. Mit dem ersten Angriff wurde ein Pass in die Spitze auf Stricker gespielt, doch dieser konnte den Ball nicht kontrollieren. In der Folge war Radolfzell am Drücker und hatte in der 6. Minute wiederum durch Stricker die nächste Möglichkeit.

Radolfzell blieb am Ball

Weiter ging es Richtung Denzlinger Tor. Strauß setzte in der 9. Minute einen Ball an den Pfosten. Ab dann wurden die Denzlinger besser, mit einem Konter hatten sie die erste Möglichkeit, aber der Radolfzeller Torhüter Bisinger konnte parieren. In der 11. Minute dann wieder ein Fehler beim FC Radolfzell, aber der Ball ging knapp am Pfosten vorbei.

Stricker brachte die Gäste in Führung

Danach war der FCR wieder besser und ging in der 21. Minute nach einem großen Fehler in der Denzlinger Abwehr mit 1:0 in Führung. Nach einer Balleroberung legte Strauß den Ball quer vor das Tor und Torjäger Stricker brauchte den Ball nur noch über die Linie zu schieben. In der 30. Minute fast die gleiche Situation, wieder Ballverlust von Denzlingen im Aufbau. Berisha geht alleine aufs Tor zu, doch der Torhüter kann den Ball noch halten. Alexander Stricker war jedoch da und köpfte zum 2:0 ein.

Radolfzell lauerte auf Konter

Radolfzell war nun tonangebend und hätte vor der Halbzeit fast noch ein Tor zugelegt, aber der Pass von Stricker auf Küger ging knapp am Tor vorbei. So ging es mit einer verdienten Führung der Gäste in die Pause. Nach dem Seitenwechsel lauerten die Radolfzeller auf Konter. Denzlingen kam kaum ins Spiel und Radolfzell selten zu Kontern, und so plätscherte das Spiel so vor sich hin. Klare Chancen gab es fast keine.

Freistoß führte zum Anschlusstreffer

Erst in der 78. Minute wurde das Spiel wieder besser, denn Denzlingen kam zum Anschlusstreffer. Ein Freistoß von der rechten Seite konnte Radolfzell nicht richtig klären und Saggiomo war zur Stelle und schoss zum 1:2 ein. Jetzt wurden es noch einmal spannende 15 Minuten. Denzlingen warf alles nach vorne und Radolfzell wartet weiter auf Konter. Denzlingen hatte dann noch zwei gute Möglichkeiten in der 82. und 89. Minute, aber Torhüter Bisinger und der Pfosten standen Radolfzell Pate.

Letzte Chance in der 90. Minute

In der 90. Minute hatte dann Radolfzell die Möglichkeit zur Entscheidung, aber Aichem brachte den Ball nicht am Torwart vorbei. So blieb es aufgrund einer guten ersten Halbzeit beim verdienten Sieg von Radolfzell. (km)

Tore: 0:1 (21.) Stricker, 0:2 (30.) Stricker, 1:2 (78.) Saggiomo. – SR: Noemi Topf (Pfaffenweiler). – Z: 150.

FC Radolfzell: Bisinger, Ranzenberger, Erdmann, Stricker, Wehrle, Schlachter, Berisha (70. Aichem), Strauß, Hlavacek (76. Hain), Zidan, Krüger (90. Müller)