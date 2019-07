Fußball: Heiß ging‘s her in der Immenstaader Linzgauhalle, allerdings nur, was die sommerlichen Temperaturen betraf. Ansonsten nahm der Bezirksjugendtag seinen geregelten Gang, routiniert abgewickelt von Bezirksjugendwart Hans-Peter Restle (Pfullendorf) und seinem Team. Fast alle der zur Teilnahme verpflichteten Clubs waren da, nur zwei fehlten.

Zu viele Spielverlegungen und Nichtantreten

In seinen Ergänzungen zum Jahresbericht konnte Restle den Clubverantwortlichen einige „Streicheleinheiten“ verpassen, ging doch die Zahl der Urteile bei den Juniorensportrichtern erkennbar zurück. Ganz ohne Tadel blieb es nicht. Vor allem die Zahl der beantragten Spielverlegungen und Nichtantreten bringen auch engagierte Bezirksmitarbeiter an den Rand der Geduld.

SBFV-Offensive für Kinder- und Jugendfußball

Außer der Reihe standen nun zwei Beiträge auf der Tagesordnung, die für die Arbeit der Jugendabteilungen sehr wichtig sind. So referierte DFBnet-Multiplikator Benjamin Gaus (Deggenhausertal) über den Online-Spielbericht und den Digitalen Spielerpass, der künftig die gedruckte Spielberechtigung ersetzt. Aus Freiburg war Verbandstrainer André Malinowski angereist. Er erläuterte die SBFV-Offensive für Kinder- und Jugendfußball und über ein neues Spielsystem für E-, F- und G-Junioren. Danach gab es Meisterwimpel und Urkunden für die erfolgreichen Juniorinnen- und Juniorenteams für Punktspiel- und Pokalsiege der Saison.

Viermal der Moment des Abschieds

Es folgten die ernsteren Teile der Tagesordnung, war der diesjährige Bezirksjugendtag doch auch Wahltag, bei dem alle Positionen wieder oder neu zu besetzen sind. Als Wahlleiter fungierte Jugendleiter Srpko Abadzic vom TuS Immenstaad, der auch die einstimmige Entlastung durchführte. Dies war ein Moment des Abschieds, stellten sich doch gleich vier Mitglieder des Bezirksjugendausschusses nicht mehr zur Wahl. Jens Weimer (Konstanz), seit 2011 Vorsitzender des Jugendsportgerichts, widmet sich künftig ganz seinen Aufgaben auf Verbandsebene. Andreas Dold (Konstanz), seit 2017 Jugendsportrichter, wechselt aus beruflichen Gründen in einen anderen Bezirk. Franz Jehle (Salem), seit 2002 Jugendstaffelleiter, genießt künftig das „Funktionärs-Rentner-Dasein“. Aus beruflich Gründen wechselte Vera Epple (Pfullendorf), seit 2013 Mädchenbeauftragte des Bezirks, nach Württemberg.

Alle Wahlen ohne Gegenstimmen

Wahlleiter Abadzic stellte Hans-Peter Restle als Bezirksjugendwart zur Wiederwahl, die einstimmig erfolgte. Als Vorsitzender des Jugendsportgerichts kandidierte Adrian Strohmenger (Konstanz), der zweite Posten des Jugendsportgerichts wurde nicht mehr ausgeschrieben. Mädchenbeauftragte wurde Melanie Hahn (Kalkofen), bislang Frauenreferentin. Zu den wiedergewählten Jugendstaffelleitern Matteo Marra (Singen), Hans-Peter Restle (Pfullendorf), Thomas Restle (Überlingen) und Anton Spohn (Ruschweiler) kommen Andreas Roth (Überlingen) und Sven Kerschl (Radolfzell). Alle Wahlen erfolgten ohne Gegenstimmen.

In Rengetsweiler Bezirkstag 2020

Für die meisten Teilnehmer ist die Festlegung der Spielklassen und Einteilung der Mannschaften heiß ersehnter Höhepunkt der Versammlung – auch dieses Mal. Erfreulicherweise konnte Hans-Peter Restle feststellen, dass die Zahl der Teams gegenüber dem Vorjahr ziemlich gleich blieb. Obwohl zeitintensiv, ging auch dieser Punkt zügig vom Tisch. 2020 treffen sich die Verantwortlichen in Rengetsweiler. (kha)