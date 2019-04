von SK

Handball-Oberliga: TuS Steißlingen – SG Pforzheim/Eutingen 31:26 (14:11). – Endlich hat es wieder mit einem Sieg geklappt. Mit einer ganz starken Leistung bezwang Steißlingen die starke SG und feiert ein wahres Handballfest. Trotz allem bleibt der TuS auf einem direkten Abstiegsplatz.

Steißlingen legt los wie die Feuerwehr

Florian Wöhrle war aufgrund einer Knöchelblessur nicht dabei. Dies schien die Steißlinger nicht zu beunruhigen. Im Gegenteil. Sie legten los wie die Feuerwehr. Die 6:0-Abwehr arbeitete gut gegen körperlich überlegene Gäste und Leon Sieck hielt von Beginn ganz stark. Aus der Abwehr ging es mit enorm hohen Tempo in den Gegenstoß, und endlich nutzten die Steißlinger die klaren Chancen eiskalt. Timo Ströhle verwandelte alle Strafwürfe souverän. Doch die routinierten Pforzheimer ließen sich nicht beeindrucken und die Partie schien zu kippen.

Start aus der Pause leicht verschlafen

Doch Steißlingen kämpfte verbissen bis zur Pause, hatte den großen Favoriten sehr gut im Griff – und verschlief wie des Öfteren in dieser Saison den Start in den zweiten Spielabschnitt (14:13, 34.). In der Folge nutzte der TuS Zeitstrafen besser, baute die Führung erstmals auf fünf Tore aus (21:16, 45.). Spätestens jetzt war klar, die Chance ist gut, den haushohen Favoriten zu besiegen. Jedoch machte es der TuS mal wieder spannend, Ungenauigkeiten und technische Fehler schlichen sich ein (25:23, 54.). Die Partie war wieder offen. Aber auch diese Situation löste das junge Team von Trainer Jonathan Stich mit Bravour und bog endgültig auf die Siegerstraße.

„Endlich haben wir mal wieder bewiesen, dass wir es noch können. Wir denken ab jetzt nur noch von Spiel zu Spiel“, sagt Trainer Jonathan Stich. (mw)

TuS Steißlingen: Walter, Leon Sieck (1); Biedermann, Euchner (4), Klotz, F. Maier (6), Stefan Maier (1), Steffen Maier, Lennart Sieck (4), Rothkirch (2), Storz (2), Ströhle (9/4), Wangler (2). – Z: 400.

HSG Konstanz wie im Rausch

HSG Konstanz II – SG Köndringen-Teningen 40:28 (19:15). – Furios, völlig entfesselt und teilweise wie im Rausch überrollte die HSG den Aufstiegskandidaten. Damit konnte nach dem 32:40 im Hinspiel sogar noch der direkte Vergleich gewonnen werden.

Begeistert mit viel Spielfreude

Die Konstanzer Leistungsexplosion hatte ganz früh stattgefunden. Von Beginn an formierte die HSG eine ordentliche Deckung und begeisterte mit ganz viel Spielfreude im Angriff (6:0, 7. Minute). Mit dem siebten Feldspieler stellte die SG die jungen Gastgeber vor eine neue Aufgabe. Eine, die wirkte und die HSG-Talente zunächst schwer beschäftigte. Nach einer Viertelstunde war die Partie wieder offen (9:7). „Wir hatten einen wahnsinnig guten Start“, hatte sich Matthias Stocker zuvor noch gefreut.

Dann kam der Bruch

Dann kam der Bruch, dennoch konnten sich die Gelb-Blauen zur Pause auf 19:15 absetzen und hatten auch auf die taktischen Kniffe der Breisgauer stets die passenden Antworten. So wurde in der Defensive etwas besser gegen den siebten Feldspieler verteidigt. Dennoch kam Drittliga-Absteiger Teningen noch einmal bedrohlich nahe (22:24, 40.). Doch Konstanz hatte ein Ass im Ärmel: Linkshänder Matthias Hild aus der Drittliga-Mannschaft sollte nach seinem Wechsel aus Fürstenfeldbruck vor wenigen Wochen Spielpraxis sammeln. Dies gelang dem 20-Jährigen auf eindrucksvolle Weise. Der beste Torschütze der Partie war wesentlich am 6:0-Lauf der HSG vom 30:26 zum 36:26 beteiligt. Damit war der Wille der Gäste gebrochen.

"Das beste Spiel seit ich hier bin"

„Das war“, strahlte Stocker, „in der mannschaftlichen Geschlossenheit das beste Spiel der Saison. Am Ende war es brutal stark. Ein überragendes Spiel, das beste, seit ich hier bin. Wir waren gallig, hatten Lust, die SG zu schlagen – und haben das auf sehr überzeugende Art gemacht“, lobte der 31-Jährige. (joa)

HSG Konstanz II: Ebert, Gemeinhardt (1, beide Tor); Mauch (4/3), Mittendorf, Gottesmann (3), Mack (1), Löffler (5), Fehrenbach (5), Schweda (2), Merz (1), Hild (8), Storz (1), Volz (3), Hadlich (4).