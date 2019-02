von SK

In der Aacher Schulsporthalle trug der Radsportbezirk Hegau-Bodensee den ersten von vier Durchgängen der Bezirks-Pokal-Serie 2019 aus. Zeitgleich fuhren die Junioren um die Bezirkstitel sowie um die Fahrkarte zur Baden-Württembergischen Junioren-Meisterschaft in Ravensburg.

73 Starter aus verschiedenen Vereinen

Nach knapp sechs Stunden hatten die 73 Starter aus den Vereinen Aach, Klengen, Nenzingen, Orsingen, Reichenau und Volkertshausen ihre jeweilige Kür absolviert. „Zu Saisonbeginn waren die Leistungen noch nicht ganz perfekt. Die meisten Teilnehmer starteten mit neuen und schwierigeren Programmen, und so war bei vielen die Anspannung und Nervosität ins Gesicht geschrieben“, so der sportliche Leiter Frank Ruhland (Nenzingen).

Leona Bernhard hat sich für die Landesmeisterschaft qualifiziert

Von den 19 Startern in der Juniorenklasse konnten sich acht Aacher Mannschaften sowie zwei vom RV Klengen für die Landesmeisterschaften am 17. März im schwäbischen Poppenweiler qualifizieren. Im 1er Kunstrad der Juniorinnen haben neben Leona Bernhard (Nenzingen) auch ihre Vereinskollegin Anna Straßer sowie Lucia Temme (Orsingen) die Qualifikation für die Landesmeisterschaft geschafft.

Jonathan Ruhland führt die U-11-Klasse an

Im 1er Kunstrad männlich übernahmen die Etablierten gleich die Führung. Jonathan Ruhland führt die U-11-Klasse an, während Florian Käfer (Klengen) in der Klasse U15 die Spitze übernahm. Bei den Mädchen ist Rosalie Stemmer (Orsingen) die erste Spitzenreiterin in der U11. Dahinter folgen Lena Muffler (Nenzingen) und Hannah Tutuianu (Nenzingen). Sara Knobelspieß (Volkertshausen) liegt bei den U-13-Mädchen 7,3 Punkte vor Zoe Bartler (Klengen) und Ida Harvest (Orsingen).

„Sie haben es besser gemacht als im Training“

Bei den U-15-Schülerinnen fuhr Mia-Marie Muffler (Orsingen) trotz einiger Patzer knapp vor Lea Knobelspieß und Leonie Szymiczek (beide Volkertshausen) an die Spitze. Bei ihrer Premiere im 2er Kunstrad der Schülerinnen fuhren Eva und Lena Streit (Orsingen) mit 62,2 Punkten gleich auf Platz 1. „Sie haben es besser gemacht als im Training“, freute sich Trainerin und Mutter Angelika Streit. Perfekt der Vortrag von Lisa und Sara Knobelspieß (Volkertshausen), die sich allerdings hinter der beiden Streit-Schwestern einreihen mussten.

Dennis Auer blieb hinter seinen Möglichkeiten

In der Eliteklasse waren die Leistungen der Sportler durchwachsen. Abonnementssieger Dennis Auer (Nenzingen) blieb mit 105,68 Punkte unter seinen Möglichkeiten. Doch die Konkurrenz konnte daraus kein Kapital schlagen. Saskia Haack (Klengen) kam ihm mit 80,0 Punkten am nächsten vor Verena Auer (Nenzingen/53,85). Dennis und Verena Auer blieben im 2er mit 73,34 Punkten deutlich hinter den Leistungen der letzten Saison zurück.

Mannschaften aus Aach liegen in Front

Im Bezirks-Pokal fahren bei den Mannschaften die Jungs und Mädchen im Kunstrad in einer Disziplin. In allen Kunst- und Einraddisziplinen liegen Mannschaften aus Aach in Front, jeweils die erste Aacher Mannschaft liegt dabei auf Platz eins. Aufstrebende Form zeigten auch die Einrad-Schülerteams des RV Klengen und des RV Reichenau.

Während die Schüler den ersten Durchgang in der Bezirks-Pokal-Serie absolvierten, kämpften die Junioren gleichzeitig um die Bezirksmeistertitel. Im 1er Kunstrad sicherte sich Leona Bernhard (Nenzingen) erneut den Juniorentitel mit 103,93 Punkten vor ihrer Vereinskameradin Anna Straßer (82,55) und Lucia Temme (Orsingen/82,10).

RMSV Aach gewann alle fünf Junioren-Bezirksmeistertitel

In den Mannschaftsdisziplinen gewann der RMSV Aach alle fünf Junioren-Bezirksmeistertitel (4er Kunstrad Juniorinnen, 4er Einrad Juniorinnen und Junioren sowie im 6er und 6er Einrad). Sowohl im Einrad als auch Kunstrad lief es bei der ersten Mannschaft fast perfekt, sodass einige nationale Jahresbestleistungen heraus sprangen. (ws)