von SK

Handball-Landesliga: TuS Steißlingen II – TV St. Georgen 29:24 (15:11). – Der TuS Steißlingen II ist nach dem überzeugenden Sieg gegen den TV St. Georgen seit sechs Spielen ungeschlagen und festigte damit den fünften Tabellenrang. Nach Anlaufschwierigkeiten, insbesondere in der Abwehr, fand der TuS etwas besser ins Spiel. Die extrem offensive Deckung des TV sowie das Spiel mit dem siebten Feldspieler stellte die Steißlinger vor Probleme. Dennoch konnte der TuS mit einer 15:11-Führung in die Halbzeit gehen. Nach der Pause verteidigten die Gastgeber den Vier-Tore-Vorsprung. „Unterm Strich war das heute eine tolle Mannschaftsleistung, jeder hat seine Möglichkeiten abrufen können. Wir haben konsequent und souverän verteidigt, das war die Basis für den heutigen Sieg“, war TuS-Trainer Dominik Garcia zufrieden. (mw)

TuS Steißlingen: Beck (2), Maucher (beide Tor); Bartels, Daniel Maier (7/7), Tassone, Kalweit (3), Lindner, Rihm (5), David Maier, Bauer (3), Müller (4), Gattinger (1), Weber (2), Wiedemann (2).

TV Pfullendorf überzeugt nicht

TV Pfullendorf – TV Herbolzheim 21:36 (9:18). – Im Spiel gegen den Tabellenzweiten TV Herbolzheim konnte der TV Pfullendorf nicht überzeugen und verlor die Partie deutlich mit 21:36. Schon zu Beginn des Spiels zeigten die Gäste ihr Können und setzten sich deutlich ab (11:4/19.). Pfullendorf spielte sehr nervös und hatte mit 54 Fehlwürfen die höchste Anzahl an Fehlwürfen aus allen bisherigen Spielen. Auch in der zweiten Halbzeit zeigte sich aufseiten der Pfullendorfer keine Verbesserung, sodass zum Schlusspfiff ein mehr als klares 21:36 zugunsten des TV Herbolzheim auf der Anzeigetafel stand. „Dass wir gegen Herbolzheim der klare Außenseiter waren, war klar“, sagte der sichtlich enttäuschte Pfullendorfer Trainer Michael Schweikart nach der Partie. „Aber was die Jungs heute gezeigt haben, wirkte träge, lustlos und behäbig.“ (ast)

TV Pfullendorf: Thews, Yaren (beide Tor); Augustin (1), Beckemeyer, Blocherer, F. Brändlin, T. Brändlin (4), Burkert (1), Karagol (1), Kempf (8/4), Scheitler (1), Kreth, Luu Duc (4), Senger (1).

Mangelhafter Ehinger Auftritt

HG Müllheim/Neuenburg – TV Ehingen 31:28 (13:9). – Nach einem mangelhaften Auftritt hagelte es für den TV Ehingen eine schmerzhafte Auswärtspleite bei der abstiegsbedrohten HG Müllheim/Neuenburg. Völlig verdient, wie TV-Trainer Florian Maier nach Schlusspfiff befand: „Kein Spieler ist auch nur annähernd an seine Normalleistung herangekommen. Eine unterirdische Leistung, mit der man eben auch bei einem Abstiegsaspiranten nicht mal ebenso gewinnen kann.“ Ehingen vergab reihenweise beste Chancen, scheiterte oft am HG-Keeper. Auch die TV-Abwehr konnte nicht überzeugen. „31 Gegentore gegen eine Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft, sind nicht zu erklären“, ärgert sich Maier. So übernahmen die Gastgeber früh die Kontrolle in der Partie und hielten den Vorsprung bis zum 31:28-Endstand. (js)

TV Ehingen: Beck, S. Merk (beide Tor); M. Merk (2), Dannenmayer (6/2), Schädler (1), Stodtko (7), Gaie (2), Gessler (3), Schmidt (1), Jäger, Hosu (3), Güntert, Ilgenstein (3).

Zu viele Meßkircher Konzentrationsfehler

HSG Dreiland – TV Meßkirch 32:28 (14:14). – Der TV Meßkirch ging leer aus. Der TVM kam anfangs mit der offensiven Deckung der Heimmannschaft nicht gut zurecht, was nach neun Minuten einen 3:6-Rückstand bedeutete. In der Folgezeit kamen die Gäste immer besser ins Spiel und konnten das Ergebnis bis zur Halbzeit wieder ausgleichen (14:14). In der zweiten Halbzeit merkte man dann den Kräfteverschleiß des TVM, der mit ordentlichen Personalsorgen angereist war, deutlich an. Zu viele Konzentrationsfehler luden den Gegner zu einfachen Toren ein. Die HSG Dreiland konnte das Spiel letztlich verdient mit 32:28 für sich entscheiden.

TV Meßkirch: Janeta, Mittenzwei, Kronhagel (3), Zacharias (5), Jan Häusler (6), Kleinhans (1), Martin (8), Nopper (1), Potzinger, Jens Häusler (4).