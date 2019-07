von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Mit Ben Bichsel und Johanna Siebler hatten zwei Athleten des Bezirks den Sprung zu den Deutschen Jugendmeisterschaften geschafft. Johanna Siebler, EM-Teilnehmerin im Siebenkampf vom LC Überlingen, startete in der Altersklasse U20 im Speerwurf und Kugelstoßen. Im Speerwurf der Spezialistinnen erreichte sie mit 13,96m den elften Platz, im Kugelstoßen kurz darauf stieß sie die Kugel auf 13,94m und kam so auf Platz sechs.

Großer Sprung für Ben Bichsel

Ben Bichsel von der LG Radolfzell hat in seinem ersten Jahr in der Altersklasse U18 mit der Teilnahme im Stabhochsprung einen wirklich großen Leistungssprung gemacht. Die Qualifikationshöhe war ihm bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Heilbronn gelungen. Dort hatte er sich um starke 40 Zentimeter gegenüber dem vergangenen Jahr gesteigert. Diese Höhe konnte er in Ulm beim Vergleich mit den Besten seines Jahrgangs bestätigen, nachdem er 4,00 Meter und 4,15 Meter jeweils im ersten Versuch geschafft hatte. Die 4,30 Meter überquerte er im zweiten Versuch, was ihm den elften Platz bescherte. Mit einem passenden Stab wäre wohl noch mehr drin gewesen.

Zweitbester seines Jahrgangs

Ein tolles Ergebnis für den ehrgeizigen Stabhochspringer, war er doch der Zweitbeste seines Jahrgangs in dieser Konkurrenz. Das lässt auf das nächste Jahr hoffen, wenn er noch einmal in derselben Altersklasse starten kann. Am 17./18. August kann er sich zusammen mit seinem Bruder Tom an gleicher Stelle im Zehnkampf im Feld der besten deutschen Nachwuchsmehrkämpfer beweisen. (her)