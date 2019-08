von unserer Sportredaktion

Tennis: Die 31. Auflage des Jugendturniers um den Max-Petek-Cup lockte 67 Teilnehmer auf die Anlage des TC Steißlingen. Es konnten bis auf die Junioren U18 alle Altersklassen gespielt werden. Der besondere Modus mit Gruppenspielen und anschließendem K.o.-System bei den jüngeren Altersklassen beziehungsweise K.o.-System mit Nebenrunde bei der U18/16 sorgte dafür, dass jeder Teilnehmer mindestens zwei Spiele bestreiten und so wertvolle Turniererfahrung sammeln konnte. Am Ende des dreitägigen, von Turnierleiter Thomas Stauch perfekt organisierten Cups erhielten die Erstplatzierten ihre Pokale und Urkunden aus den Händen von Max Petek und Jugendwartin Anke Knobelspies. Eine Tombola mit einem Tennisschläger als Hauptpreis rundete die Veranstaltung ab.

Stockacher Sieg auf Kleinfeld

Beim Kleinfeldturnier siegte der Stockacher Laurenz Keller ungeschlagen vor Lukas Pletzer aus Bodman. Den Sieg beim U-9-Midfeld holte sich Maximilian Keller (Stockach) vor seinem Vereinskollegen Jonas Stadler. Nach den Gruppenspielen bei den U10 standen sich Annika Huber (Dettensee) und Ina Härtwig (Radolfzell) im Finale gegenüber. Annika Huber setzte sich hier klar in zwei Sätzen durch. Bei den Juniorinnen U12 ging der Turniersieg an die ungeschlagen gebliebene Leilani Friesch (Wellendingen) vor Timea Müller aus Tuttlingen.

Tim Senn dominiert U12

Die Junioren U12 wurden dominiert von Tim Senn (Dettingen). Im Finale musste sein Gegner Niklas Munk (Singen) wegen einer Verletzung im zweiten Satz nach hartem Kampf aufgeben. Sehr überlegen wurde Lena Taube (Böhringen) Siegerin bei den U-14-Mädels. Drei deutliche Siege brachten ihr den Turniersieg vor Annika Nägele (Steißlingen).

Nico Hauke gewinnt bei der U14

Nico Hauke (Steißlingen) und Finn Hummel (Pfullendorf) trafen im U-14-Junioren Finale erneut aufeinander, nachdem sie in den Gruppenspielen schon gegeneinander hatten antreten müssen. Nico Hauke drehte nach seiner Niederlage im Endspiel den Spieß um und gewann knapp im Matchtiebreak. Sehr ausgeglichen ging es bei den Juniorinnen U18/16 zu. Zwei Spielerinnen hatten am Ende 3:1 Siege und zwei Spielerinnen 2:2 Siege. Es gewann knapp Mia Valerie Neusch (Singen) vor Marie Knobelspies (Steißlingen). Ein sehr sehenswertes Endspiel lieferten sich Bruno Kanter (Köln) und Marius Zehnle (Stockach) bei den Junioren U16. Letztendlich setzte sich der Kölner in drei knappen Sätzen vor begeisterten Zuschauern durch und nahm den Pokal mit an den Rhein.

Alle Ergebnisse sind auf der Homepage des TC Steißlingen abrufbar unter www.tc-steisslingen.de