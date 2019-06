Radsport: Die unterschiedlichen Altersklassen absolvierten ihre Rennen in den Disziplinen Scratch, Ausscheidung und Punktefahren. Tim Herzog verpasste im großen Feld der U-13-Fahrer mit dem vierten Rang nur knapp das Podest. Bei den U-15-Sportlerinnnen erreichte die Singenerin Lilli Wissert den siebten Platz. Jan Münzer verpasste in der Juniorenklasse ebenfalls nur knapp das Podest mit dem vierten Platz, gefolgt von Ron Niestroj auf Rang fünf. Victoria Stelling gewann alle drei Disziplinen. Im Punktefahren startete sie immer wieder erfolgreiche Angriffe und sammelte Punkte in den Wertungsrunden. Die neue Baden-Württembergische Juniorenmeisterin Omnium Bahn zeigte sich nach dem erfolgreichen Renntag sehr zufrieden.

Starke Leistungen

Beim Kriterium in Linkenheim zeigten alle Sportler des VC Singen hervorragende Leistungen. Im U-17-Rennen wurde Victoria Stelling durch einen Sturz ausgebremst, beendete das Rennen aber noch auf Rang vier. Timo Rogge aus Gottmadingen behauptete sich über mehrere Runden im Verfolgerfeld. Im darauffolgenden Schülerrennen konnte Lilli Wissert den zweiten Platz belegen. Der seit diesem Jahr für den VC Singen startende Leonard Timm erreichte mit Platz neun seine erste Top-Ten-Platzierung. Tim Herzog wurde in der U-13-Klasse Zweiter. In der Hobbyklasse ersprintete sich Christoph Timm ebenfalls den zweiten Platz. In der Amateur- und Juniorenklasse arbeiteten Niklas Stelling und Ron Niestroj im Feld gut für Jan Münzer, welcher bereits in der ersten Runde den Anschluss an eine dreiköpfige Ausreißergruppe fand. Tobias Hartmann kämpfte im Verfolgerfeld ebenfalls um eine gute Platzierung. Jan Münzer gewann durch seine offensive Fahrweise das Rennen der Juniorenklasse.

Starkes Comeback von Janine Schneider

Die Mountainbikerin Janine Schneider meldete sich in Kirchzarten nach einem Trainingsunfall mit dem dritten Platz auf der Ultradistanz zurück.