Sparta Konstanz dreimal im Finale

Beim international hochkarätig besetzten Hi-Point Meeting in Zürich gingen am vergangenen Wochenende mit Celina Gruber, Felix Schön, David Bächle, Marlene Pietzko und Karina Kniazeva sechs Schwimmerinnen und Schwimmer des SK Sparta Konstanz an den Start.