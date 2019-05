von SK

Fußball-Verbandsliga: SC Pfullendorf – 1. FC Rielasingen-Arlen (heute, 19 Uhr, Geberit-Arena). – Nur 52 Stunden nach dem 3:1 gegen Denzlingen kommt es zum Showdown mit dem Tabellenführer. Im dritten Teil der Englischen Woche will die Konrad-Elf noch einmal alles aus sich herausholen und sich gegen die beste Mannschaft der Liga tapfer wehren.

Besser könnte es momentan für die Linzgauer nicht laufen. Vier der letzten fünf Spiele haben sie gewonnen und haben den Klassenerhalt fünf Spieltage vor Schluss auch rechnerisch schon so gut wie in der Tasche. „Meine Jungs lernen nach und nach sich zu belohnen. Sie können die Situation gut einschätzen und sind aktuell ein sehr gutes Team. Jeder kann sich auf jeden verlassen. Wir rufen konstant unsere Leistung ab“, lobt SCP-Trainer Marco Konrad.

Mit dem 1. FC Rielasingen-Arlen hat der SCP die Topmannschaft der Liga vor der Brust. Die Hegauer sind Tabellenführer und Favorit auf den Aufstieg. Die Mannschaft von Trainer Michael Schilling hat seit der Winterpause jedes Spiel gewonnen und steht bei einer Serie von neun Siegen in Folge.

In der Offensive verfügt der 1. FC Rielasingen-Arlen mit den beiden Ex-Pfullendorfern Silvio Battaglia (26 Tore) und Nedzad Plavci (24) über die besten Torjäger der Liga. „Rielasingen hat eine unglaublich hohe Qualität. Es spielt momentan sehr souverän und ist eine variable Mannschaft. Außerdem hat es eine unglaubliche individuelle Klasse. Sie gehört mit ihrem Kader in die Oberliga. Das wird eine sehr schwere Aufgabe“, urteilt Konrad über den Gegner, bei dem seine Elf das Hinspiel knapp 2:3 verlor.

Der SC Pfullendorf hat aktuell ein sehr intensives Programm. Nach dem 2:0-Sieg in Auggen und dem 3:1-Heimsieg gegen den FC Denzlingen folgt nun das dritte Spiel in sechs Tagen. Konrad ist sich trotzdem nicht bange: „Die Mannschaft ist topfit und wird auch heute Vollgas geben. Wir werden hoffentlich gut regenerieren. Wir haben aber einen breiten Kader und ich vertraue jedem einzelnen Spieler. Wir werden sehen, wie lange die Kräfte gegen Rielasingen halten. Das Ganze ist eine Willensschulung. Momentan absolvieren wir diese mit Bravour.“

Auf der Talwiese ist man sich bewusst, dass das Spiel im Linzgau keine leichte Aufgabe werden wird. Der SCP hat bewiesen, dass er sich in der Liga behaupten wird. Als einziger Aufsteiger stehen die Linzgauer nicht auf einem Abstiegsplatz. Trainer Michael Schilling kann aus dem breiten Kader fast aus dem Vollen schöpfen. Die Talwiesen-Elf zeigte sich zuletzt stark fokussiert. 90 Minuten Tempofußball in Mörsch und gegen Oppenau. Die Brust ist breit, mit der sie nach Pfullendorf fährt. Ein Sieg wäre ein weiterer großer Schritt, wissend, dass die Gastgeber unter dem Motto „so weit die Füße tragen“ nach ihrer kleinen Serie und dem sicheren Klassenerhalt recht unbeschwert in dieses Bezirksderby gehen. (stl/te)