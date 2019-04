von Andreas Joas

Handball: Seit Samstag ist die HSG Konstanz am ersten Etappenziel angekommen. Mit einem 29:24-Sieg im Topspiel vor über 1400 frenetischen HSG-Fans gegen den Tabellendritten Rhein-Neckar Löwen II konnte vorzeitig der vierte Drittliga-Titel gefeiert werden. Am Ziel ist der letztjährige Zweitligist vom Bodensee dennoch noch lange nicht angekommen. Anders als 2016, als die Meisterschaft zugleich den direkten Gang in die 2. Bundesliga bedeutete, steht nun noch ein harter Weg vor der Qualifikation zur zweiten Liga bevor.