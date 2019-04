von unserer Sportredaktion

Turnen, Bundesliga: StTV Singen – TG Saar 33:41. – Zum Bundesliga-Heimauftakt hatte der StTV Singen die TG Saar zu Gast, die im Oberhaus des deutschen Kunstturnens schon etliche Jahre zu Hause ist und immer in den vorderen Rängen zu finden ist, 2012 auch schon zu Meisterehren kam. Eine schwere Aufgabe für das Team um Trainer Axel Leitenmair, hatten die Gäste doch mit Lukas Dauser, Waldemar Eichorn, Sebastian Krimmer und Eugen Spiridonov aktuelle und ehemalige Nationalturner in ihren Reihen.

Vielversprechender Auftakt

Vielversprechend begann Singen am Boden mit Tim Leitenmair, der gleich durch eine solide und saubere Übung die ersten zwei Punkte gegen Eugen Spiridonov gewann. Anschließend musste Christian Dehm trotz guter Vorstellung seinem Gegner Waldemar Eichorn drei Punkte überlassen.

Stark am Boden

Nun legte die TG Saar mit Lukas Dauser vor. Dauser zeigte mit seiner Bodenübung, dass er nicht umsonst als einer der besten Turner Deutschlands gilt. Diese Vorgabe konterte Singen mit Ivan Stretovich, der mit einer fulminanten Übung drei Punkte für die Gastgeber gewann. Beim letzten Duell am Boden hatte Philipp Leitenmair gegen die starke Übung von Luca Ehrmantraut keine Chance. So ging der Boden mit 8:5 Punkten an die Gäste.

Erster Gerätegewinn für Singen

Am Pauschenpferd zeigten die Gäste dann ungewohnte Schwächen und mussten einige Absteiger in Kauf nehmen. Davon profitierte das Turnteam Singen; Ivan Stretovich, Tim Leitenmair und Dominik Grandl gewannen satte neun Punkte. Lediglich Rainer Wiechert musste sich der Weltklasseübung von Waldemar Eichorn mit einem Ausgangswert von 6,2 Punkten geschlagen geben. Dennoch gewann Singen sein erstes Gerät mit 9:4 Punkten.

Begeisterte Zuschauer

Die Zuschauer in der nahezu ausverkauften Münchriedhalle waren sichtlich begeistert, und es sollte noch besser kommen. An den Ringen gewann zunächst Routinier Eugen Spiridonov mit einer kraftvollen Übung drei Punkte für die TG Saar, danach holte Tim Leitenmair gegen Waldemar Eichorn ein gutes Remis. Erstmalig kam nun Florian Lindner von den Gästen zum Einsatz und zeigte eine Ringeübung vom Feinsten, hatte aber beim Abgang einige Probleme beim Stand.

Nikita Ignatyev überzeugt

Trainer Axel Leitenmair erkannte die Chance und schickte mit Nikita Ignatyev ebenfalls einen Weltklasseturner ins Rennen. Dieser bestätigte mit einer mit Höchstschwierigkeiten gespickten Übung seinen Einsatz und gewann fünf Punkte für Singen. Beim letzten Duell an den Ringen musste Luca Pollin seinem Gegner drei Punkte überlassen, was am Ende einen knappen Gerätegewinn von 6:5 für die Gäste bedeutete.

Ein wahrer Turnkrimi

Nach dem 19:18-Zwischenstand für den StTV Singen kam es in der zweiten Hälfte zu einem wahren Turnkrimi. Denn auch am Sprung zeigten die Gäste leichte Unsicherheiten und Singen konnte mit sauberen Sprüngen von Antonio Huber und Ivan Stretovich mit 6:0 in Führung gehen. Nachdem das Duell von Luca Pollin gegen Waldemar Eichorn unentschieden ausging und Florian Lindner gegen einen starken Volker Wiechert nur zwei Punkte bekam, stand der zweite Gerätegewinn am Sprung mit 6:2 Punkten fest. Die Stimmung in der Halle steigerte sich nun von Übung zu Übung. Beim Stand von 25:20 Punkten für Singen wechselten die Teams zum Barren. An diesem Gerät waren die Gäste zum Leidwesen der Singener sehr gut besetzt, sodass sie mit durchweg höherwertigeren Übungen neun Punkte für sich verbuchen konnten. Nur Ivan Stretovich konnte hier mithalten und rettete vier Punkte für die Gastgeber.

Fehler schleichen sich ein

So stand es vor dem abschließenden Reck 29:29. Bei ihren Reckübungen zeigten die Turner vom Bodensee dann sichtlich Nerven, einige Fehler schlichen sich ein. Dies schlug sich natürlich auch in den Wertungen nieder, die TG Saar konnte das Reck unerwartet deutlich mit 12:4 Punkten gewinnen. Am Ende gewann die TG Saar dieses Turnfest mit 41:33 Punkten. Dennoch überwog beim Singener Turnteam die Freude über die überaus gelungene Heimpremiere in der ersten Bundesliga.

Am Samstag gegen Pfuhl

Wenn nun am kommenden Samstag (18 Uhr) der siebtplatzierte StTV Singen beim Tabellenletzten TSV Pfuhl antritt, kann das schon eine Vorentscheidung im Hinblick auf den Klassenerhalt sein. Beide Aufsteiger sind ähnlich stark aufgestellt und werden sich sicher einen spannenden Wettkampf liefern. (od)