von SK

KTV Straubenhardt – StTV Singen 76:12

Voller Vorfreude auf den ersten Wettkampf in der Eliteliga ist der StTV Singen zum sechsmaligen Deutschen Meister KTV Straubenhardt gefahren. Und der Gastgeber bot seine stärkste Mannschaft auf. Unter anderem nutzten die Nationalturner Marcel Nguyen, Ivan Rittschik, Nick Klessing und An-dreas Bretschneider den Wettkampf als Generalprobe für den DTB-Pokal, der am Wochenende in Stuttgart stattfindet.

Singener wollten ohne Nervosität auftreten

Die Devise der Singener war davon aber unabhängig. Sie wollten die neuen und umgestellten Übungen einigermaßen sicher turnen, ohne große Nervosität in der vollbesetzten Straubenhardthalle in den Wettkampfmodus finden. Dennoch war der Respekt vor dem Gegner zu spüren, der das Turnen nicht unbedingt leichter machte.

Singen schlug sich achtbar

Nach den ersten drei Geräten, Boden, Pauschenpferd und Ringe, stand es erwartungsgemäß 39:5 für den Gastgeber, wobei sich Singen bis dahin achtbar schlug. So entführte Marco Walter am Boden vier Punkte und Dominik Grandl am Pauschenpferd einen Punkt nach Singen.

Hoffnung der Gäste beim Sprung

Ein kleiner Hoffnungsschimmer auf einen Gerätegewinn glimmerte beim Sprung.Die Vorlagen von Straubenhardt konterten Marco Walter und Antonio Huber bravourös und die Gäste führten plötzlich mit 5:0 Punkten. Dann aber musste Luca Pollin bei seinem Sprung einen großen Ausfallschritt zum Stand in Kauf nehmen und einen Punkt abgeben. Beim abschließenden Duell gegen Nick Klessing hatte Volker Wiechert gegen seinen fulminanten Sprung mit Überschlag und Doppelsalto vorwärts gebückt keine Chance und dieses Gerät ging knapp mit 6:5 wieder an den Gastgeber.

Gastgeber waren besser

Bei den letzten beiden Geräten konnte lediglich noch Tim Leitenmair zwei Punkte am Barren ergattern, bei allen anderen Übungen an Barren und Reck mussten die Singener Turner die Klasse des Favoriten einfach neidlos anerkennen.

Keine Enttäuschung bei den Gästen

Dennoch war das Turnteam des StTV Singen nicht enttäuscht. Es hatte seine Übungen unter Wettkampfbedingungen vor einem übermächtigen Gegner präsentiert und kann nun bis zum ersten Heimwettkampf am 20. April in Singen gegen die TG Saar an den Feinheiten feilen, um doch das eine oder andere Gerät für sich zu entscheiden. (od)