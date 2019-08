von Autorenzeile

Rudern: Bei den U-23-Weltmeisterschaften in Sarasota (Florida) war der RV Neptun Konstanz durch Antonia Wuerich vertreten. Sie startete gemeinsam mit Katrin Volk, Pauline Sauter und Elisabeth Mainz im Leichtgewicht Frauen Doppelvierer. Nach einem fünfwöchigen gemeinsamen Trainingslager in Essen und Ratzeburg war die deutsche Mannschaft bereits am 17. Juli nach Florida gereist, um sich dort an die neuen Boote und hohen Temperaturen zu gewöhnen.

Platz zwei hinter Italien

Bei der Eröffnungsfeier und den ersten Vorläufen kam im gesamten Team WM-Stimmung auf. Für den deutschen Doppelvierer ging es mit dem Bahnverteilungsrennen los. Der Start musste wegen eines aufkommenden Gewitters verschoben werden. Mit dem zweiten Platz hinter Italien sicherten sich dann Antonia Wuerich & Co. eine Mittelbahn für das Finale.

Guter Start im Finale

Nach einem Pausentag standen die Finalrennen an. Nach den Ergebnissen beim Bahnverteilungsrennen waren die Italienerinnen hier als Favoritinnen einzuschätzen. Bei den anderen Nationen wie Mexiko, USA und Frankreich war dagegen unklar, ob sie im Bahnverteilungsrennen taktiert hatten. Im Finale kam der deutsche Vierer beim Start direkt gut weg und war dicht an den Italienerinnen dran. Nach 500 Metern war schon eine Lücke zum Rest des Feldes auszumachen. Italien war mit einer Sekunde Vorsprung in Schlagweite.

Zufrieden mit Silber

Durch Spurts versuchte der deutsche Doppelvierer, den Abstand zu verkleinern, aber die italienische Mannschaft konnte dagegenhalten. Kurz nach der 1000-Meter-Marke zeigte sich die Stärke des italienischen Bootes, das den Abstand vergrößern konnte. Der Vierer um Antonia Wuerich konnte das italienische Team zwar nicht mehr einholen, dafür aber den Abstand zu den weiteren Booten ausbauen und Platz zwei einfahren. Mit der Silbermedaille war die sehr junge deutsche Mannschaft sehr zufrieden, hatte sie sich doch gegen erfahrenere internationale Mannschaften durchgesetzt.