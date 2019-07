Segeln: Sie können auch Salzwasser, Wind und Wellen: Das haben die beiden Erstliga-Segelteams vom Bodensee in Travemünde an der Ostsee bewiesen. Sieger des dritten Spieltags der 1. Segelbundesliga wurde das Team vom Württembergischen Yachtclub (WYC), hervorragender Dritter die Mannschaft vom Segel- und Motorboot-Club Überlingen (SMCÜ). Die ebenfalls gestarteten Junioren vom Bodensee-Yacht-Club Überlingen landeten auf Platz zwei, das Jugendteam des WYC auf Platz 16 in der Junioren Segel-Liga.

Spitzenleistungen vom WYC

Das Team vom WYC mit Dennis und Kevin Mehlig, Yannick Hafner und Lukas Ammon zeigte an allen drei Tagen eine Spitzenleistung. Mit den wechselnden Bedingungen auf der Ostsee kam die Mannschaft bestens zurecht und behielt vor allem in den letzten beiden von 16 Wettfahrten die Nerven. Mit einem souverän herausgesegelten ersten Platz im letzten Rennen sicherte sich die WYC-Crew auch den Gesamtsieg des Spieltags. „Wir sind super zurechtgekommen, hatten gute Starts, sind taktisch sauber gesegelt und bei der Bootsgeschwindigkeit hat uns keiner was vorgemacht“, sagte Dennis Mehlig unmittelbar nach dem Sieg. „Es war wichtig, die Windkanten frühzeitig zu sehen und richtig mitzunehmen“, so der 29-jährige Wirtschaftsingenieur.

Mutige Entscheidung war goldrichtig

Eine Schlüsselszene war sicher im vorletzten Rennen, als das WYC-Team bei stiller See nur als viertes Boot die letzte Wendemarke rundete. „Wir sind mit einem Gybe-Set, einer Halse, gleich auf die andere Seite, dort wo wir frischen Wind erwartet haben“, schilderte Mehlig die mutige Entscheidung. Doch das war goldrichtig. Ein Boot überholten die Segler damit gleich. Die beiden Boote an der Spitze behinderten sich gegenseitig, sodass die Mehlig-Crew eiskalt an zweiter Stelle die Ziellinie queren konnte. Die beiden Punkte Vorsprung, die am Schluss den Sieg ausmachen sollten, waren geholt.

WYC im Finale der Championsleague dabei

Einer der ersten Gratulanten am Steg war – neben Coach Jochen Frik – WYC-Präsident Oswald Freivogel. „Das ist einfach genial und auch verdient“, freute sich Freivogel. Das Quäntchen Glück, das dem Mehlig-Team bei der Champions League Qualifikation Anfang Mai in Mallorca gefehlt hatte, war diesmal gleich doppelt an Bord. Denn den knapp verpassten Platz im Finale der Champions League hat der WYC nun durch den Rückzug eines finnischen Clubs nachträglich erhalten. Somit wird der WYC Mitte August in St. Moritz doch am Start sein, erklärte Freivogel.

Beste Voraussetzungen für Bodensee-Teams

Zweite beim Bundesliga-Spieltag in Travemünde waren die Aufsteiger vom Schlei Segel-Club vor dem Team des SMC Überlingen mit Steuermann Steffen Heßberger, Sven Heßberger, Dominic Fritze und Alexander Gaiser. In der Gesamttabelle führt nach drei von sechs Events der Verein Seglerhaus Wannsee aus Berlin vor dem Wassersport Verein Hemelingen aus Bremen und Titelverteidiger Norddeutscher Regatta Verein aus Hamburg. Der WYC liegt nun an vierter Stelle, die Überlinger liegen auf Rang 6. Damit haben sich die beiden Teams vom Bodensee nach der Halbzeit der Segelbundesliga beste Voraussetzungen für die noch ausstehenden Renntage in Berlin, Kiel und Glücksburg geschaffen.