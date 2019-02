Schwimmen vor 11 Stunden

Schwimmer des SK Sparta Konstanz steigen in die Oberliga auf

In der Landesliga Baden und Bezirksliga Schwarzwald-Bodensee gingen acht Schwimmerinnen und neun Schwimmer des SK Sparta Konstanz in Villingen an den Start. Nach drei Jahren in der Badenliga gelingt den Konstanzern der Wiederaufstieg in die Oberliga.