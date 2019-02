von Andreas Joas

Handball, 3. Liga

VT Zweibrücken-Saarpf.

HSG Konstanz

23:26 (9:10)

Der 19. Sieg im 22. Saisonspiel war ein Arbeitssieg – und ein ganz schwer erkämpfter. Nach vielen Problemen setzte sich der Tabellenführer ab der 40. Minute auf vier Tore ab und durfte sich über einen Auswärtssieg freuen.

Bei frühlingshaften Temperaturen wollte das Spiel, lange zäh wie Kaugummi, nicht richtig in Fahrt kommen. Konstanz wirkte noch nicht richtig auf dem Spielfeld angekommen. Zweibrücken zwar mit dem Herzen eines Bären ausgestattet, aber eben auch zu uneffektiv und wie die Gäste vom Bodensee mit deutlich zu hoher Fehlerquote. Mit einer aggressiven Deckung und einem vorgezogenen Spieler stellten die Rheinland-Pfälzer die Gelb-Blauen anfangs vor größere Probleme. „Das war nicht die Müdigkeit“, widersprach Cheftrainer Daniel Eblen bei der Pressekonferenz und meinte stattdessen: „Aber wir tun uns im Angriff zuletzt allgemein schwer.“ Weil die VT Zweibrücken es geschickt unterband, dass Konstanz in seine Automatismen kam und das ansonsten so erfolgreiche Spiel in der Kleingruppe forcieren konnte. Zudem fehlten die letzte Entschlossenheit und Präzision beim 7:5 nach 16 Minuten.

Langsam wollte danach das Spiel über den Kreis und Kraftpaket Fabian Wiederstein funktionieren. Oft nur durch Fouls zu stoppen, eröffnete er Paul Kaletsch diverse Möglichkeiten vom Strafwurfpunkt, die dieser gewohnt sicher verwertete. Allerdings nahm auch Zweibrücken Fahrt auf, hielt mit Tom Paetow im Rückraum und Wladislav Kurotschkin am Kreis dagegen. Es fehlte an Sicherheit auf Konstanzer Seite und mit leichten Fehlern machte es die HSG sich selbst schwer. Auf die Abwehr konnte sich der Spitzenreiter aber verlassen. Im Zusammenspiel mit Simon Tölke und vor allem Maximilian Wolf nach der Pause war der gute Defensivverbund Schlüssel zur Wende. Zwar ging der VTZ noch einmal mit 16:15 (41.) in Front, doch danach schraubte Konstanz die Intensität in der Deckung noch einmal nach oben. Mit Toren über die erste und zweite Welle stand es nach 52 Minuten 21:17 für die Gäste. Die Vorentscheidung.

„Jeder tut sich gegen uns leicht“, sagte Eblen zum lange sehr guten Spiel des Gegners. „Jeder spielt frei auf, hat nichts zu verlieren.“ Zudem hatte der 44-Jährige erkannt, dass die HSG „noch nicht so routiniert ist“, um immer sofort die passenden Lösungen zu finden. Am Ende gelang es seiner Mannschaft, mit einer gerade durch die Hereinnahme von Tom Wolf noch aggressiver und emotionaler zu Werke gehenden Deckung schließlich einen sicheren Erfolg zu feiern. „Die Qualität“, lobte VTZ-Trainer Danijel Grgic, „bei Konstanz ist so groß, dass wir 60 Minuten am oberen Limit spielen müssen. Ich bin stolz, mit welcher Leidenschaft mein Team gespielt hat, teilweise auch mit sehr gutem Handball.“

Diesen möchte die HSG Konstanz in zwei Wochen bieten. Nach einem spielfreien Wochenende empfängt sie im Rahmen des Bundesliga-Superballs am 9. März Heilbronn-Horkheim. In einem der Saisonhighlights kann die HSG den nächsten großen Schritt Richtung Relegation zur 2. Bundesliga gehen. Dann möchte Daniel Eblen „mehr Dampf sehen“.

HSG Konstanz: M. Wolf, Tölke (beide Tor); Stotz, Schlaich (2), Hild, T. Wolf (2), Wiederstein (4), Kaletsch (12/7), Krüger, Braun (2), Jud (3), Keupp (1), Wendel.