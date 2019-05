Radsport: Von den Kleinsten mit dem Laufrad und dem Gaudi-Rennen mit den Lastenrädern über den Radsportnachwuchs bis hin zu den ambitionierten Amateuren – eine Vielzahl von Rennen und Starts sorgte dafür, dass die zahlreichen Zuschauer auf ihre Kosten kamen. Fast sah es so aus, als würde auch das Wetter optimal mitspielen, doch am Ende musste das Hautrennen, das ursprünglich auf 50 Runden (65 km) angesetzt war, wegen eines heftigen Gewitterregens um fünf Runden abgekürzt werden.

Doch zu diesem Zeitpunkt war die Entscheidung im 44-köpfigen Feld ohnehin schon gefallen, denn Jonathan Bögli (VC Bürglen-Märwil/CH) und Matthias Plattner (RV Wald-Heil Stegen) prägten hier das Renngeschehen. Schon früh hatten diese sich in einer neunköpfigen Gruppe abgesetzt, und nach der Hälfte der Distanz hatten sie sich auch vom Spitzenfeld getrennt und das Hauptfeld überrundet. Sie setzten sich auch nach der Überrundung gleich wieder an die Spitze des Feldes. Hier sorgten sie für ein weiterhin hohes Tempo, dass ein Aufschließen der anderen sieben Fahrer an das Hauptfeld unmöglich wurde.

Im Schlussdrittel setzten sie sich ein weiteres Mal von Feld ab und fuhren sicheren Treppchenplätzen entgegen. Denn da Bögli schon zuvor bei den alle fünf Runden durchgeführten Punktewertungen fleißiger gepunktet hatte, konnte er es verschmerzen, dass Plattner am Ende knapp vor ihm über die Ziellinie fuhr – Platz eins war dem Schweizer nicht mehr zu nehmen. Ebenfalls mit den Amateuren am Start waren die U-19-Junioren. Hier siegte Leonhard de Araujo Albrecht (RV Weingarten) vor dem Singener Ron Simon Niestroj. Einen schönen Erfolg in seiner Heimat durfte Claudius Wetzel (VMC Konstanz) feiern, denn er siegte in der U-17-Klasse.

Auch bei der 41. Auflage des Konstanzer City-Radrennens zeigte sich, dass die Mischung von Nachwuchs- und Gaudirennen auf der einen und hochklassigem Amateurradsport auf der anderen Seite sowohl bei den Aktiven als auch bei den Zuschauern gut ankommt.