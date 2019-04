Tennis: In seiner Grundstruktur ist Tennis ein spannendes und einfaches Spiel. Trotz der gewöhnungsbedürftigen Zählweise hat der gewonnen, der den letzten Ballwechsel für sich entscheidet. Vorentscheidungen sind daher nicht möglich, selbst eine ganze Reihe von Matchbällen garantiert noch nicht den Sieg.

Beim Mannschaftstennis sieht's anders aus

Anders ist das hingegen beim Mannschaftstennis. Zumeist werden hier sechs Einzel und drei Doppel gespielt, macht neun Matches. Wer also das fünfte Match unter Dach und Fach hat, der hat die Begegnung für sich entschieden. Oft ist dies schon nach den Einzeln der Fall, sodass vielfach die Doppel gar nicht erst gespielt werden.

Bis hinauf in die Badenliga

Und dies wird bis hinauf in die Badenliga praktiziert, in einer Liga, in der man eher leistungsorientierten Sport erwartet, der Zuschauer anlockt, wo Geld bezahlt wird. In der Herrenbadenliga etwa wurden am letzten Spieltag der Saison 2018 lediglich auf einer Anlage alle Matches ausgetragen, beim TC Markdorf wurden bei drei der letzten vier Spielen, bei einer Saison mit sieben Spieltagen, gar keine Doppel mehr gespielt. Es kam sogar schon vor, dass Teams bei einem Spielstand von 2:4 nach den Einzeln die Heimreise antraten, weil sie keine Chance sahen, alle Doppel zu gewinnen.

Auch für den Bezirkssportwart ein Unding

Nicht nur für den Bezirkssportwart des Bezirks Schwarzwald-Bodensee, Tobias Bulz, ein Missstand. „Doppel abschenken geht eigentlich gar nicht. Aber Zwang geht eben auch nicht“, so der Tennisfunktionär.

In der Winterpause bereits getestet

Nun wurde am Samstag bei der Mitgliederversammlung des Badischen Tennisverbands in Bräunlingen das abgesegnet, was in der Winterpause schon getestet wurde: Das Schweizer Modell wird auf Verbandsebene eingeführt. Bisher gab es für eine gewonnene Begegnung zwei Siegpunkte, und die Matches, ob geschenkt oder erspielt, gaben erst bei Punktgleichheit den Ausschlag. Nun sind die Matches das für die Tabelle entscheidende Kriterium. Dies könnte dann bedeuten, dass eine Equipe, die zwei hohe Siege feiert und einmal knapp verliert, in der Tabelle besser platziert ist als ein Team mit drei knappen Siegen. Den einzelnen Matches kommt damit mehr Bedeutung zu, ein Abschenken könnte sich somit im Laufe der Runde rächen.

Nicht völlig auszuschließen

Völlig ausschließen kann man diese Unsitte aber ebenso wenig wie den Sachverhalt, verletzte, eigentlich nicht spielfähige Spielerinnen und Spieler auf den Platz zu schicken, die dann früh ihr Match abbrechen. Die weiter hinten geführten Aktiven müssten sonst aufrücken und hätten stärkere Gegner, könnten aber im Doppel, dem biblischen Lazarus ähnlich, wieder auf dem Platz stehen.

Aber vielleicht setzt sich ein Gedanke von Tobias Bulz auch wieder vermehrt in der Tennisszene durch: „Ich denke, alle spielen Tennis, weil sie Bock auf Tennis haben!“