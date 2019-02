von Andreas Joas

Handball: Während sich Daniel Eblen, Trainer der HSG Konstanz, und seine Mannschaft auf das nächste Spiel vorbereiten, bastelt HSG-Sportchef Andre Melchert eifrig am Kader für die nächste Saison – unabhängig von der Spielklasse. So hat der talentierte Linksaußen Samuel Wendel einen neuen Vertrag über ein weiteres Jahr beim Tabellenführer unterschrieben.

HSG sieht enormes Potenzial

„Er hat enormes Potenzial“, attestiert Melchert dem 1,84 Meter großen Linksaußen: „Er kann ein super Handballer werden.“ Darauf will der Sportliche Leiter der HSG aufbauen. „Wir und er wissen, woran wir mit ihm noch arbeiten müssen. Zusammen wollen wir das Bestmögliche aus seinen großen Möglichkeiten herausholen.“

Wendel dankbar für die Konstanzer Geduld

In den ersten drei Jahren der Zusammenarbeit war das eine ganze Menge, dafür ist Wendel dankbar: „Ich habe die Zeit bekommen, die ich gebraucht habe.“ Zwar wurde Wendel nach einer schweren Verletzung langsam wieder fit, doch die Entwicklung in den letzten drei Jahren war enorm. Über die zweite spielte sich der 22-Jährige in die erste Mannschaft und machte sogar den Österreichischen Handball-Verband auf sich aufmerksam. Der Lohn für seine kontinuierlichen Leistungssteigerungen: Berufung ins Future Team von Österreich. Dort überzeugte er auf Anhieb mit guten Leistungen.

Viel Spielzeit und Vertrauen

Auch in Konstanz überzeugte Wendel. Bei der HSG II bekam er viel Spielzeit und Vertrauen: „Genau das, was ich gebraucht habe“, so der gebürtige Bregenzer. Am Sonntag steht mit dem Spiel der ersten Mannschaft gegen Zweibrücken die nächste Etappe an. „Ziel muss es sein, mit Aggressivität und Konzentration in der Abwehr bis zum finalen Abschluss zu spielen. Das haben wir im neuen Jahr noch nicht ganz geschafft“, analysiert Wendel. Da müsse man wieder hinkommen, sagt Wendel, der sich künftig weitere Einsatzzeiten sichern möchte. „Das möchte ich mit Leistung zurückgeben. Es macht einfach Spaß im Moment. So soll es weitergehen.“

So weitergehen kann es auch für die HSG, für die mit sieben Punkten Vorsprung die direkte Rückkehr in die

2. Bundesliga möglich ist. Wendel, mit verschmitztem Grinsen: „Wenn es so läuft, geht man doch nicht. Ich bin doch nicht blöd.“