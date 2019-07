Frauenhandball, 3. Liga: Die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach erhalten eine weitere Verstärkung für die kommende Saison. Mit Greta Rinkeviciute wechselt eine litauische Nationalspielerin an den Bodensee. Die 20-Jährige war in der vergangenen Spielzeit für den litauischen Top-Klub HC Garliava SM Cascada aktiv und wurde dort in den vergangenen Jahren regelmässig zur besten Linksaußen der Liga gewählt. „Greta hat bereits in ihren jungen Jahren viel internationale Erfahrung und wird uns mit dieser weiterhelfen“, erklärt HSA-Vorstand Andreas Spiegel.

Neue Herausforderung beim SVA

Greta Rinkeviciute begann das Handballspielen mit neun Jahren und debütierte bereits mit 15 Jahren in der höchsten litauischen Liga. Sie durchlief die U-15- und U-17-Junioren-Nationalmannschaften ihres Landes und sucht nun eine neue Herausforderung beim SV Allensbach. „Wir freuen uns, dass wir sie mit unserem Gesamtpaket überzeugen konnten und sind uns sicher, dass es ihr am Bodensee gefallen wird“, so Andreas Spiegel weiter.

Verstärkung für links

Die 20-Jährige soll die linke Seite der Allensbacherinnen verstärken und wird bereits beim ersten Härtest, dem Erna-Feinauer-Turnier bei der HSG Leinfelden-Echterdingen, zum Einsatz kommen. Das Turnier findet am Sonntag statt. Der SVA trifft dort in der Vorrundengruppe A auf die Gastgeberinnen, die in der BW-Oberliga antreten sowie auf den direkten Ligakonkurrenten aus Regensburg, die HSG Freiburg II (Südbaden-Liga), die Kurpfalzbären aus Ketsch, die in die Bundesliga aufgestiegen sind, und den TSV Haunstetten II (Bayernliga). Außerdem nehmen unter anderem die HSG Freiburg und die Ligakonkurrenten TSV Wolfschlugen, TV Nellingen, TV Möglingen und TSV Haunstetten am Turnier teil.