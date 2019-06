Fußball: Die Ü-32-Mannschaft des SV Allensbach hat sich bei den Deutschen Meisterschaften in Nordhorn bestens präsentiert. Der SVA wurde Gruppensieger, stellte mit Tobias Grägel den Torschützenkönig (5 Treffer) des Turnieres, erzielte das 1600. Tor der Turniergeschichte und lag am Schluss mit Platz zwölf noch vor Hertha BSC Berlin und den Senioren des FC Bayern. Kapitän Manni Losavio und sein Team bekamen im ganzen Turnier nur ein einziges Gegentor in der regulären Spielzeit – durch einen Freistoß. Pech hatte das Team vom Bodensee dann im Achtelfinale. Gegen die SpVgg Borgheim verlor das Team von Trainer Günther Hespeler mit 8:9 nach Elfmeterschießen.

Video: privat

Trotzdem war es ein tolles Erlebnis für den SV Allensbach, der beim Turnier unter anderem mit den Spielern von Hertha BSC Berlin gemeinsam feierte und dann erhobenen Hauptes die Rückreise an den See antrat. Mit Hilfe der Firma Sanitas Vital spendete das Team 1000 Euro an die Kinderkrebsklinik in Tannheim spendete. Das zweite Team vom Bodensee, der FC 03 Radolfzell, schied stark ersatzgeschwächt schon in der Vorrunde aus und wurde 29. (me)