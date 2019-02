von SK

Handball, Oberliga Frauen

HSG Leinfelden/Ech.

SV Allensbach II

32:24 (14:12)

Der SV Allensbach II konnte sich gegen den Tabellenführer HSG Leinfeldelden/Echterdingen trotz eines engagierten Auftritts nicht durchsetzen. Taktisch gut eingestellt, gestaltete der SVA II das Spiel in der ersten Halbzeit offen, das eine oder andere Mal gelang sogar die Gäste-Führung. Die Gastgeber hingegen nutzten technische Fehler oder schlecht abgeschlossene Würfe der Gäste konsequent zu eigenen Tor-abschlüssen. Nach dem Seitenwechsel gewannen die Gastgeberinnen die Oberhand, doch die Allensbacherinnen gaben nicht auf. Am Ende unterlag der SV Allensbach II dem Tabellenführer aber mit 24:32. (as)

SV Allensbach: Spiegel, Singler (Tor); Koch (3), Allgaier (2), Heinstadt, Epple (7/5), Wollny (6), Lauth, Scharff, Holzmann (1), Dzialoszynski (4), Moll, Leenen (1), Kayser.

TSV Heiningen

TuS Steißlingen

29:22 (12:12)

Zu viele Chancen ließ der TuS Steißlingen in der zweiten Hälfte bei der 22:29-Niederlage gegen den Konkurrenten TSV Heiningen liegen. Die Steißlingerinnen verschliefen den Start in die Begegnung, Heiningen war eine Spur wacher und konzentrierter. Als der TuS in der Folge eine starke 5:1-Abwehr stellte, tat sich Heiningen zusehends schwer. Nach wechselnden Führungen konnte sich in den letzten Minuten der ersten Halbzeit keine der beiden Mannschaften wirklich absetzen (12:12). Auch in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs entwickelte sich eine sehr ausgeglichene Partie. Der TuS konnte das hohe spielerische Niveau gegen Ende der Partie nicht halten und die Gastgeber nutzten die zu großen Lücken in der Abwehr aus, um sich abzusetzen. „Wir haben wirklich gut gespielt im ersten Spielabschnitt, leider konnten wir das Niveau in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr halten“, so TuS-Trainer Sascha Spoo nach der Partie. (mw)

TuS Steißlingen: Rauscher, Riebel (Tor); Bauer (3), Gaus (2), Hautmann (3), Maier, Martin (2), Rimmele, Lang (1), Schmitt (1), Störr (9/5), Wolf (1).