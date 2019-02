von SK

SG Allensbach/Dett. – HSG Dreiland 25:25 (11:11)

Die SG Allensbach/Dettingen fing in der Partie gegen die HSG Dreiland stark an, allen voran Florian Armbrüster, der von den ersten sechs SG-Toren vier erzielte. Immer wieder wurden die Außenspieler der SG freigespielt und konnten mit erfolgreichen Torabschlüssen glänzen. Trotz starker Offensive konnten sich die Hausherren zur Pause nicht absetzen (11:11).

Freiwurf kam nicht gefährlich aufs Tor

Aus dieser fanden die Gäste besser ins Spiel und gingen mit drei Toren in Führung. Zweieinhalb Minuten vor Schluss glichen die Hausherren durch einen Allgeier-Dzialoszynski-Doppelschlag aus. 40 Sekunden vor Spielende kamen die Gastgeber erneut in Ballbesitz, doch die Gäste konnten den Angriff gerade so stoppen. Der fällige Freiwurf kam nicht mehr gefährlich aufs Tor. (mc)

SG Allensbach/Dett.: Amann, Ledig (Tor); Dzialoszynski (3), Mauz (4), Deggelmann (2), Armbrüster F. (5/2), Karrer (2), A. Hänsel (2), C. Hänsel (4), Hammel (1), Nachtigall.

TuS Steißlingen II – TV Messkirch 30:27 (15:13)

Nach der langen Winterpause konnte die TuS Steißlingen II das Derby gegen den TV Meßkirch für sich entscheiden. Der Beginn der Partie war ausgeglichen, sodass sich kein Team mehr als ein Tor Vorsprung herausspielen konnte. Erst in den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit konnten sich die Steißlinger durch Tore von Daniel Maier und Daniel Weber absetzen (15:13).

Am Ende wurde es noch einmal eng

Nach dem Seitenwechsel kam der TuS im Angriff besser in die Partie und spielte sich so einen Sieben-Tore-Vorsprung heraus. Der TV Meßkirch ließ aber nicht locker und gestaltete die Partie in den Schlussminuten nochmals eng. Durch das Tor von Jürgen Kronhagel kamen die Gäste wieder auf 28:26 heran. Die Hausherren ließen sich die Führung jedoch nicht mehr nehmen und gewannen am Ende mit 30:27. (mw)

TuS Steißlingen II: Beetz, Florian Maier (Tor); Bartels (2), Daniel Maier (7/6), Tassone (4), Rihm (5), Kalweit (2), David Maier, Bauer, C. Benzinger (1), A. Benzinger (3), Gattinger (1), Weber (5), Wiedermann.

TV Meßkirch: Gasser, Henkel (1), Gedig (1), Kronhagel (6), Zacharias (1), Rebholz (1), Jan Häusler (6), Kleinhans (4), Martin (3), Potzinger, Jens Häusler (4).

TuS Ringsheim – TV Ehingen 27:28 (14:13)

Der TV Ehingen beagnn in Ringsheim druckvoll und führte früh mit 4:1. Dann wurde der Ehinger Mirko Ilgenstein durch eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung mit einer Roten Karte vom Platz gestellt. Es kam zu einem Bruch im Spiel der Gäste, sodass Ringsheim mit einer Führung in die Pause ging. (14:13).

Ehingen kämpfte sich heran

Nach Wiederanpfiff bauten die Gastgeber ihre Führung auf 18:14 aus, doch Ehingen kämpfte sich heran. In der Defensive brachten die Ehinger nahezu jeden Angriff der Gastgeber ins Zeitspiel und in der 52. Minute konnte der TV mit 24:23 in Führung gehen. Nun legten die Gäste stets ein Tor vor und gewannen mit 28:27. „Was meine Jungs auf die Platte gebracht haben, war Wahnsinn“, fasste Ehingens Coach Florian Maier die letzten 20 Minuten zusammen. (mg)

TV Ehingen: Beck, Merk, Kiyici (Tor), Merk, Dannenmayer (8/5), Stodtko (5), Gaie (5), Jäger (1), Schmidt (4), Güntert (3/1), Galic (1), Ilgenstein (1).

TV Pfullendorf – TB Kenzingen 29:29 (15:12)

In der Partie gegen den TB Kenzingen konnte der TV Pfullendorf eine Fünf-Tore-Führung nicht bis zum Schluss halten und musste sich so mit einem Punkt zufrieden geben. Zu Beginn des Spiels legten die Pfullendorfer vor und Kenzingen schloss auf. In der 11. Minute konnten die Gäste erst ausgleichen und dann die Führung übernehmen. Mittels vier Treffern in Serie durch Kempf, Scheitler und Burkert ging der TVP mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Halbzeitpause.

Pfullendorf verspielt Vorsprung

Durch zwei Treffer schloss Kenzingen nach dem Seitenwechsel auf, doch Pfullendorf konnte auf 22:17 (40.) davonziehen. Dann gaben die Hausherren das Spiel aus der Hand und ermöglichten den Gästen, in der 48. Minute auszugleichen. Nun begann ein offener Schlagabtausch. In der 58. Minute beim Stand von 29:28 konnte der TVP die Chance zum Zwei-Tore-Vorsprung nicht nutzen, und Kenzingens Bührer glich durch einen Siebenmeter zum 29:29-Endstand aus. (ast)

TV Pfullendorf: Thews, Yaren (Tor); Augustin (2), Beckemeyer, Blocherer, Brändlin (2), Burkert (5), Karagol, E. Kempf (10/2), Scheitler (2), Single (3), Sugg, Kreth, Luu Duc (5).