von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: Aufsteiger SC Pfullendorf hat sich beim Tabellenführer Freiburger FC lange Zeit auf Augenhöhe präsentiert. Mit ein wenig mehr Schussglück wäre für die Konrad-Elf mehr drin gewesen als das achtbare 0:2 (0:0). Der Sieg des Meisterschaftsfavoriten ist aber absolut verdient.

Konrad wechselt sich selbst ein

Die Taktik der Linzgauer war klar: erst einmal den eigenen Kasten abschirmen, das Freiburger Kurzpassspiel so gut wie eben möglich verhindern. Und die Ballverluste der Gastgeber zu Nadelstichen nutzen. Hurra-Fußball beim Tabellenführer war schon alleine deshalb keine Option, weil die Mannschaft von Marco Konrad (er wechselte sich sogar noch selber ein) personell geschwächt war. Sieben A-Jugendliche waren im Kader, drei davon standen in der Startelf.

SCP steht kompakt

Und die machte in der ersten Halbzeit ihre Sache sehr gut, kompakt stehend. Freiburg musste über weite Strecken mit Diagonalpässen operieren, das Breisgauer Kurzpassspiel wurde von den hochkonzentrierten Pfullendorfern effektiv unterbunden. Chancen hatten die Platzherren deshalb wenige, der Freistoß in der 28. Minute war die beste der ersten 45 Minuten. SCP-Torhüter Sebastian Willibald reagierte glänzend. Auf der anderen Seite fehlte dem SCP ein Knipser. Der Aufsteiger hatte mindestens drei dicke Möglichkeiten. Gruler (22.) traf nur das Außennetz, Behr fand in Torhüter Nikolas Schindler seinen Bezwinger und kurz vor der Pause traf der Pfullendorfer den Ball nicht richtig.

Mehr Druck vom FFC

Mit einem torlosen Zwischenstand und der Erkenntnis, bis dahin alles richtig gemacht zu haben, ging es in die Pause, aus der der Freiburger FC natürlich mit noch mehr Druck kam. Nicht verwunderlich, dass nach dem kräfteraubenden Zulaufen der Räume Pfullendorf irgendwann mal ein Ball durchrutschen würde.

Freiburger Führung per Standard

Ärgerlich nur, dass der FFC nach einer Standardsituation in Führung ging. So richtig fette Chancen hatte er davor und danach nicht gehabt. Die Linzgauer suchten nun ihr Heil in der Flucht nach vorn, es fehlte aber letztlich an Qualität und Effektivität für Zählbares. Und so machte Torjäger Senftleber mit dem zweiten Tor alles klar.

Gut geschlagen

Der SC Pfullendorf hat sich gegen einen übermächtigen Gegner gut geschlagen, ärgerlich beim 0:2 nur, dass ihm trotz guter Möglichkeiten kein Tor gelungen war. Das hätte der Partie eventuell eine andere Richtung gegeben.

Tore: 1:0 (61.) Dreher, 2:0 (85.) Senftleber. – SR: Langeneckert.

SC Pfullendorf: Willibald, Zimmermann, Behr, Lang (89. Konrad), Gruler, Menger (46. Petruv), Sautter (89. König), Fischer, Marena, Stützle (87. Rauser), Waldraff.