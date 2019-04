von SK

Fußball-Verbandsliga: FC Auggen – SC Pfullendorf 0:2 (0:0). Der SC Pfullendorf investiert mehr als Auggen und gewinnt verdient.

Das Chancenplus besonders im ersten Spielabschnitt erarbeitete sich der SC Pfullendorf. Mit schnellen schwungvollen Aktionen wurde die Defensive des FC Auggen engagiert bespielt. Bereits nach zwei Minuten konnte Elias Kiefel im Heimtor einen satt getretenen Freistoß von Daniel Abdulahad nur mit der Faust entschärfen. Pfullendorf spielte munter weiter, hatte aber auch in der sechsten Minute Glück. Bastian Bischoff hatte abgezogen und Amadou Marena rettete auf der SCP-Torlinie. Mehr Chancen hatte das Heimteam bis zur Pause zu verzeichnen. Pfullendorf verpasste den Führungstreffer aufgrund von ungenauen Zuspielen in die Spitze. Die Schüsse aufs Auggener Tor verfehlten das Ziel in einigen Aktionen knapp.

Verbessert kam der FC Auggen aus der Halbzeit. Bereits kurz nach Wiederanpfiff wehrte Sebastian Willibald im SCP-Tor einen Schuss von Matthias Dold mit dem Fuß ab. Pfullendorf marschierte trotz der heftigeren Gegenwehr immer wieder nach vorn, ohne jedoch gefährlich zu sein. In der 74. Minute hatte Bischoff für Auggen die Führung auf dem Fuß. Mit vereinten Kräften bugsierten Willibald und Amadou Marena die Kugel von der Linie. Kurz danach jubelte der Anhang der Pfullendorfer nach einer sehenswerten Aktion von Alessandro Sautter. In der 78. Minute zirkelte er einen Eckball direkt in die Maschen – 1:0. Auggen war mit dem Filigranball düpiert worden.

Der Vorsprung blieb knapp, zumal Marena nach einem Foul mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen musste. Als der Schlusspfiff in Sicht war, sorgte Heiko Behr für die Entscheidung. Freistehend hämmerte er schnörkellos den Ball zum 2:0 ein. Damit war der elfte Saisonsieg der Linzgauer perfekt und belohnte den höheren Aufwand an diesem Spieltag. Mit dem Dreierpack kletterte der SC Pfullendorf in der Tabelle weiter nach oben und verschaffte sich größeren Abstand auf die hinteren Tabellenregionen.

Marco Konrad: „Meine Mannschaft ging über 90 Minuten ein hohes Tempo und kämpfte gut. Hierfür muss ich ihr ein Kompliment aussprechen. In der ersten Hälfte waren wir klar das bessere Team, danach haben wir den Gegner zu Torchancen eingeladen. Das 1:0 war für uns ein perfekter Moment, hinter dem viel Arbeit steckt. Sautter hatte die direkten Eckbälle unter der Woche trainiert und hatte jetzt Erfolg. Unser Punktesammeln geht trotz des Dreiers weiter, um Abstand zu den Abstiegsrängen zu bekommen.“

SC Pfullendorf: Willibald, Steinhauser (77. Keller), Gruler (92. Konrad), Fischer, Stützle (79. Akgün), Abdulahad (81. Stark), Lang, Marena, Behr, Waldraff, Sautter. – Tore: 0:1 (78.) Sautter, 0:2 (92.) Behr. – SR: Hamid (Rastatt). – Z: 220. – Bes. Vork.: Gelb-Rot für Marena (85., SCP).