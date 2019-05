von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: Kehler FV – 1. FC Rielasingen-Arlen 2:5 (2:3). – 15 Minuten ging die Taktik der Gastgeber auf. Tief stehen, die Räume eng machen und auf Gegenstöße lauern. Die Talwiesenelf spielte zunächst nervös, übernahm aber nach und nach die Kontrolle über das Spiel. Die erste Torannäherung gab es nach 13 Minuten, doch Sebastian Starks Abschluss brachte nur eine Ecke. Diese Ecke nutzten die Gastgeber zu einem Konter, der gerade noch von der Rielasinger Defensive abgelaufen werden konnte.

Starker Beginn der Gäste

In der 17. Minute gingen die Gäste dann in Führung. Nach einer Plavci-Ecke stand Tobias Bertsch völlig frei und traf mit einem platzierten Kopfball ins Tor. Wenig später musste Kehls Interimstrainer Bora Markovic wegen Reklamierens auf die Tribüne. Die Gäste hatten nun eine gute Raumaufteilung und ein konnten durch einen gut ausgespielten Angriff mit 2:0 in Führung gehen. Nach einem Flankenwechsel spielten sich Nico Kunze und Sven Körner hervorragend durch, die Hereingabe von Sven Körner lenkte Tarik Aras ins eigene Tor (30.). In der 34. Minute hatte Nedzad Plavci nach einer Ecke zu viel Platz im eigenen Strafraum und sein leicht abgefälschter Schlenzer schlug unhaltbar im Tor von Daniel Künstle ein.

Anschluss noch vor der Pause

Die Talwiesenelf spielte kurz vor der Pause etwas zu selbstsicher. Tobias sorgte für einen unnötigen Ballverlust, David Göser schaltete am schnellsten und erzielte das 1:3 (41.). Nur zwei Minuten später stimmte die Ordnung in der Gästedefensive überhaupt nicht und Sami Madihi traf mit einer Direktabnahme aus 12 Metern zum 2:3 (43.). So stand es zur Halbzeit nur noch 2:3. Die Talwiesenelf startete deutlich konzentrierter in die zweite Hälfte. In der 51. Minute scheiterte Sebastian Stark an Daniel Künstle. Die folgende Ecke brachte das 4:2 per Kopfball durch Sebastian Stark. Dieses Gegentor zeigte bei den Gastgebern doch etwas Wirkung, während die Mannschaft von Michael Schilling wieder mehr Sicherheit in ihr Spiel bringen konnte. Die Gäste hielten das Spiel meist vom eigenen Tor weg und setzten auf Konter. Spektakulär wurde es in der 69. Minute. Zunächst scheiterte Nedzad Plavci an Daniel Künstle, der in unmittelbarer Folge eine weitere Direktabnahme von Nico Kunze sehenswert zur Ecke lenken konnte.

Stark macht alles klar

Diese Ecke brachte die Entscheidung. Sebastian Stark besorgte mit einem gut gesetzten Kopfball das 5:2. Die Gastgeber gaben nicht auf, doch die Talwiesenelf war fortan zu stark in der Zweikampfführung. In dieser Phase drohte die größte Gefahr durch ein aufziehendes Gewitter, doch der große Regen kam erst als Schiedsrichter Jürgen Schätzle nach 90 Minuten abpfiff. Kehls Trainer Bora Markovic zeigte sich nach dem Spiel durchaus zufrieden und bescheinigte den Gästen spielerisch und physisch eine hervorragende Leistung. Zu seinem Platzverweis meinte er, dass er einen Fehler gemacht habe und entschuldigte sich auch bei den Gästen. Michael Schilling sagte, dass durch den Trainerwechsel die Spielvorbereitung nicht einfach war, seine Mannschaft zudem auch sehr nervös begonnen habe. Nach dem 3:0 sei sich die Mannschaft wohl etwas zu sicher gewesen. In der Pause habe man einige Dinge angesprochen und in der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft dann das Spiel doch recht sicher nach Hause gebracht.

Tore: 0:1 (17.) Tobias Bertsch, 0:2 (30.) Eigentor, 0:3 (34.) Nedzad Plavci, 1:3 (41.) David Göser, 2:3 (43.) Samy Medihi, 2:4 (52.) Tobias Bertsch, 2:5 (70.) Sebastian Stark. – SR: Jürgen Schätzle (Schönwald). – Z: 285.

Kehler FV:

24 Künstle, 7 Göser (57. 17 Bounatouf), 8 Madihi, 10 Sax, 11 D. Assenmacher (71. 20 Paqarizi), 14 Abdessadki, 15 Bouziane (68. 21 Plautz), 16 Laifer, 19 Y. Assenmacher, 27 Aras (33. 28 Aras), 31 Weingart

1.FC Rielasingen-Arlen:

1 Klose, 6 Bertsch, 8 Almeida, 9 Kunze (85. 17 Winterhalder), 11 Plavci (74. 77 Sadiku), 20 Stark, 25 Berger, 27 Matt, 30 Kunz, 31 Körner, 33 Wellhäuser (83. 22 Leschinski)