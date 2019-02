von SK

Fußball, Testspiel

1. FC Rielasingen-Arlen

SC Brühl St. Gallen

5:0 (1:0)

Die Gastgeber waren in der Anfangsviertelstunde überlegen, St. Gallen brachte körperliche Robustheit in die Partie. Die Gäste aus der dritthöchsten Schweizer Liga kamen dann zwischen der 15. und 30. Minute besser ins Spiel, allerdings hatten sie in dieser Phase nur eine einzige Kopfballchance, die Asmir Mehmeti im Rielasinger Tor abwehren konnte. Kurz vor der Pause erzielte Nedzad Plavci mit einem platzierten Flachschuss die Führung für den südbadischen Verbandsligisten.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel auf hohem Niveau. Die Gäste konnten sich im Abschluss kaum gegen die laufstarken Gastgeber durchsetzen, die nach einer knappen Stunde Spielzeit durch Feriz Sadiku auf 2:0 erhöhten. Während bei den Schweizern mehr und mehr die Kräfte nachzulassen schienen, spielten sich die Gastgeber fast schon in einen Spielrausch. Christian Mauersberger jagte den Ball aus 16 Metern zum 3:0 unter die Latte, Rene Greuter schob das Spielgerät alleine vor dem Gästetorhüter zum 4:0 ins Eck und Nedzad Plavci setzte den Schlusspunkt zum 5:0. (te)

Tore: 1:0 (41.) Plavci, 2:0 (58.) Sadiku, 3:0 (71.) Mauersberger, 4:0 (80.) Greuter, 5:0 (87.) Plavci. – SR: M. Kempter (Sauldorf). – Z: 100.

FC Überlingen

TSV Aach-Linz

3:3 (1:1)

Über weite Strecken war kein Klassenunterschied zu erkennen. In der ersten Halbzeit konnten sich die Gastgeber zwar eine optische Feldüberlegenheit erarbeiten, die kompakt stehende Gästeabwehr ließ aber nicht viel zu. Der Führungstreffer entsprang einer sehenswerten Einzelleistung. Die aufgerückte Überlinger Hintermannschaft war am Ausgleich nicht ganz unbeteiligt. Zu Beginn der zweiten Spielhälfte dominierten die Gäste, und nach dem schnellen Rückstand verlor Überlingen etwas den Faden, sodass Aach-Linz zu einem Zwei-Tore-Vorsprung kam. In der letzten halben Stunde konnte der FC Überlingen das Spiel wieder an sich reißen und sicherte sich am Ende der Partie noch ein leistungsgerechtes Unentschieden. (gh)

Tore: 1:0 (8.) P. Sandhas, 1:1 (19.) Rabe, 1:2 (46.) Rabe, 1:3 (81.) Eigentor, 2:3 (65.) D. Sandhas, 3:3 (67.) Kuczkowski. – SR: Jäger (Orsingen-Nenzingen).

FC Radolfzell

FC 08 Villingen II

4:1 (1:1)

Landesligist FC 08 Villingen II musste sich in einem weiteren Vorbereitungsspiel beim Verbandsligisten FC Radolfzell mit 1:4 geschlagen geben. Der einzige Villinger Treffer gelang Winter-Neuzugang Marijan Tucakovic zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. „Ich habe in der Partie keinen Klassenunterschied gesehen. Das war ein Spiel von zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Jedoch war Radolfzell bei der Auswertung der Chancen deutlich effizienter. Das Ergebnis drückt nicht ganz den Spielverlauf aus“, sagte der Villinger Trainer Marcel Yahyaijan. Für ihn war die Fehlerquote im eigenen Spiel etwas zu hoch. Körperlich habe seine Elf mitgehalten. Am Ende aber hatte der Gastgeber die besseren Karten, dessen Torhüter vor der Pause einmal hinter sich greifen musste. Paul Strauß glich für die Gastgeber aus, die dann innerhalb von gut 20 Minuten den standesgemäßen Erfolg der Radolfzeller perfekt machen konnten. (daz).

Tore: 0:1 (33.) Sari, 1:1 (40.) Strauß, 2:1 (51.) Hlavacek, 3:1 (70.) Berisha, 4:1 (72.) Schlachter. – SR: Pace (Engen).

Weitere Testspiele

VfR Stockach – FC Gutmadingen 6:1

SpVgg F.A.L. – TSV Strassberg 2:2

FC Hilzingen – SV Mühlhausen 8:3

SC Gottmadingen/Bietingen – SV Orsingen/Nenzingen 7:1

SG Reichenau/R.-Waldsiedl. – SG Dettingen-Dingelsdorf 1:2

BSV Nordstern Radolfzell – FC Öhingen-Gaienhofen 0:1

SC Konstanz-Wollmatingen – SV Markelfingen 7:0

CFE Indep. Singen – FC Singen 4:3

FC RW Salem – SC Markdorf 2:2

FV Ravensburg II – SpVgg F.A.L. 2:2