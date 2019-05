Fußball-Verbandsliga: SC Pfullendorf – 1. FC Rielasingen-Arlen 1:4 (0:1). – Mit einem verdienten, mit dem 4:1 aber zu hoch ausgefallenen Sieg verteidigte der 1. FC Rielasingen-Arlen gestern in Pfullendorf die Tabellenführung in der Verbandsliga. Die Gastgeber enttäuschten keineswegs und hielten lange gut mit. Der Tabellenführer hingegen blieb lange unter seinen Möglichkeiten und nutzte gegen Ende den sich öffnenden Raum, um die Führung auszubauen.

SC Pfullendorf ohne Respekt

Vom Anpfiff weg zeigte sich, dass die Gäste zwar über die bessere Technik verfügten, die Gastgeber jedoch engagiert und ohne Respekt aufspielten. Daraus entwickelt sich ein ausgeglichenes und munteres Spiel, in dem die Gäste zwar die erste Chance hatten – in der dritten Minute strich ein Battaglia-Kopfball knapp am SCP-Tor vorbei -, doch nur vier Minuten später hatte Marena, ebenfalls per Kopf, auch eine hochkarätige Gelegenheit. Auch hier ging der Ball neben das Tor. Nach 15 Spielminuten die Gästeführung: Ein Diagonalpass von Nedzad Plavci fand am langen Pfosten den allein gelassenen Benjamin Winterhalder, der ohne Probleme einschob. Da sah die Pfullendorfer Abwehr nicht gut aus.

Luca Gruler verpasst den Ausgleich

Doch unbeeindruckt spielte der SCP weiter mit und kam, nahezu postwendend, auch zur Ausgleichchance. Luca Gruler verfehlte von der Strafraumgrenze das Tor nur knapp. Bis zur Pause verlief das Spiel ausglichen, da der Tabellenführer, bei dem Tobias Bertsch kurzfristig ausgefallen war, zu wenig Ordnung im Mittelfeld hatte und somit die Spitzen zu oft in der Luft hingen.

Ex-Pfullendorfer im Rielasinger Dress setzen Akzente

Nach dem Seitenwechsel setzten die Ex-Pfullendorfer im Rielasinger Dress dann die Akzente. In der 56. Minute war Sebastian Stark nach einer Ecke per Kopf zum 2:0 erfolgreich, in der 73. Minute die Vorentscheidung mit dem 3:0 durch Silvio Battaglia, ebenfalls mit einem Kopfball, und mit dem 4:0 in der 89. Minute durch Plavci war alles gelaufen. Dazwischen verfehlte der eingewechselte Lukas Stützle das Gästetor nur ganz knapp. Immerhin kamen die Pfullendorfer, denen man in der Schlussphase deutlich anmerkte, dass dies das dritte Match innerhalb von nur sechs Tagen war, noch in der Schlussminute zum hochverdienten Ehrentreffer durch Amadou Marena.

Spannendes Rennen um den Titel

Da der Freiburger FC nahezu zeitgleich in Denzlingen mit 9:0 gewann, bleibt es an der Spitze weiter spannend und es sieht ganz so aus, als bliebe es bis zum letzten Spieltag offen. Beim SC Pfullendorf zeigte man wenig Verständnis dafür, dass sich der Tabellenführer einer Spielverlegung verweigert hatte. Beim Tabellenführer geht es am kommenden Woche mit einem weiteren Derby weiter, wenn der FC Radolfzell zu Gast ist.

SC Pfullendorf: Willibald, Gruler (65. F. Stark), Fischer (65. Stützle), Abdulahad, Lang, Marena, Behr, Akgün (83. Beck), Waldraff, Zimmermann, Sautter (45. Keller).

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose, Feriz (66. Rasmus), Compagnucci, Kunze, Plavci, Winterhalder, S. Stark (77. Wellhäuser), Mauersberger, Kunz, Körner (75. Matt), Battaglia (87. Berger).

Tore: 0:1 (15.) Winterhalder, 0:2 (56.) S. Stark, 0:3 (73.) Battaglia, 0:4 (89.) Plavci, 1:4 (90.) Marena. – SR: Gallus (Freiburg). – Z: 646.