Fußball-Verbandsliga: SV Endingen – 1.FC Rielasingen-Arlen 1:3 (1:0)

Der erste Rielasinger Sieg beim SV Endingen war ein Sieg mit langem Anlauf. Die Gastgeber zeigten sich zweikampfstark und aggressiv und wollten den Eindruck des schwachen Starts ins Frühjahr hinter sich lassen. Rielasingen-Arlen fand zunächst wenig Mittel, um selber Akzente zu setzen und so waren die ersten 20 Minuten sehr ausgeglichen.

Gastgeber mit erster guten Chance

In der 23. Minute die erste gute Abschlusschance für die Gastgeber. Der ständige Unruheherd Adriano Spoth setzte sich im Strafraum durch, doch sein Abschluss landete in den Armen von Dennis Klose. Die Gäste hielten dagegen. Nachdem sie nur wenige Aktionen vors Tor brachten, nahm sich Sebastian Stark aus gut 20 Metern ein Herz, sein Schuss landete an der Unterkante des Endinger Tores, den Kopfball von Silvio Battaglia aus kurzer Distanz parierte Joshua Schilz per Glanzparade.

SV-Keeper war auf dem Posten

Nur wenig später tauchte Nedzad Plavci alleine vor Joshua Schilz auf, schob aber vor dem Strafraum den Ball an Tor und Torhüter vorbei. Es war die beste Phase der Gäste in der ersten Halbzeit, denn kurz darauf prüfte Nedzad Plavci erneute dden Joshua Schilz, der wieder auf dem Posten war. Zuvor sahen die Gastgeber in einer umstrittenen Situation einen Grund für einen Elfmeter, als Dennis Klose gegen den schnellen Adriana Spoth klärte. Dann passierte bis zur 45. Minute wenig vor den Toren, doch in der Nachspielzeit landete ein langer Ball in den Strafraum bei Niklas Holderer, der präzise zum 1:0 traf.

Hegauer nach Seitenwechsel konsequenter

Nach dem Wechsel hatten die Gastgeber die Großchance zur 2:0-Führung, nachdem Dennis Klose einen Distanzschuss von Jonas Pies zur Seite abwehrte, vor die Füße von Mohamed Queslati, der aus kurzer Distanz übers Tor schoss. Die Hegauer nun aber konsequenter und zielstrebiger. In der 51. Minute setzte sich Feriz Sadiku im Strafraum durch, sein Rückpass landete bei Thomas Kunz, dessen guter Abschluss jedoch geblockt wurde.

Gäste drehten das Spiel

Nico Kunze schob nach 51 Minuten den Ball aus 14 Metern Richtung Tor. SV-Keeper Joshua Schilz konnte zunächst noch parieren, doch Silvio Battaglia brachte den Abpraller aus sehr spitzem Winkel über die Linie. Nur fünf Minuten später drehten die Gäste das Spiel. Starkes Flügelspiel von Sebastian Stark und Pascal Rasmus, dessen Pass zur Mitte Silvio Battaglia fand, der zum 1:2 traf. Die Gäste waren nun am Drücker. Silvio Battaglia schoss nach einem Rückpass von Sebastian Stark übers Tor (57.) und Sebastian Stark setzte seinen Lupfer auf die Latte (61.).

Vorentscheidung durch Plavci

Die Partie hatte sich längst zu einem richtigen Kampfspiel entwickelt. Die Gastgeber berappelten sich und versuchten wieder zurück ins Spiel zu kommen. Bei aller Leidenschaft der Gastgeber schienen die Gäste nun im Defensivverhalten sicherer. In der 74. Minute die Vorentscheidung: Nach einem schnellen Konter spielte Nedzad Plavci seine ganze Cleverness aus und schob den Ball aus zehn Metern ins lange Eck.

Dennis Klose parierte

Die Gastgeber gaben sich noch nicht geschlagen, in der 77. Minute verteidigte Sven Körner gang stark gegen Johannes Göring, sodass Dennis Klose den Abschluss sicher parieren konnte. Am Ende blieb es beim 3:1-Erfolg aufgrund einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, gegen einen Gegner, der weitaus besser aufspielte als zuletzt.

Tore: 1:0 (45.+1) Niklas Holderer, 1:1 (51.) Battaglia, 1:2 (56.) Battaglia, 1:3 (74.) Plavci. – SR: Lukas Zielbauer (Steinmauern). – Z: 140.

1. FC Rielsingen-Arlen: Klose, Kunze (77. Wellhäuser), Rasmus, Plavci (87. Greuter), Winterhalder, Stark (82. Lekic), Berger, Kunz, Körner, Battaglia, Sadiku (80. Leschinski).