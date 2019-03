von unserer Sportredaktion

1. FC Rielasingen-Arlen – SC Lahr 4:1 (2:0)

Der 1. FC Rielasingen-Arlen kam vor 400 Zuschauern gut ins Spiel. Tobias Bertsch hatte die erste Chance, sein Kopfball aus aussichtsreicher Position ging jedoch über das Tor. Nach zehn Minuten konnten die Gastgeber ihre Dominanz nicht mehr beibehalten. Die Gäste standen in der Abwehr gut. Sobald die Gastgeber nicht über die Flügel angriffen und den Weg durchs Zentrum suchten, blieben sie in der Gäste-Abwehr hängen.

Battaglia traf zur FÜhrung

So kam die Führung doch etwas überraschend. Nach einem Seitenwechsel und guter Ballannahme durch Christian Mauersberger kam der Ball zu Nedzad Plavci, dessen Schuss aus 18 Metern wieder in der Abwehr der Gäste hängenblieb, aber letztlich Silvio Battaglia vor die Füße fiel. Der traf aus acht Metern zur Führung (26.). Die Gastgeber legten nach, Nico Kunze setzte sich im Zweikampf gegen Yayah Conteh durch und legte per Kopf auf Nedzad Plavci, der den Ball aus zehn Metern unter die Latte hämmerte (32.).

Weitere Chancen für die Heimelf

Bis zur Pause kamen die Gastgeber noch zu guten Chancen. Nach 33 Minuten rettete Lahrs Torhüter Jonas Witt mit einem tollen Reflex gegen Christian Mauersberger und in der 41. Minute war es wieder der Lahrer Schlussmann, der einen Flachschuss von Sven Körner zur Ecke lenken konnte. Die Gäste, die in der ersten Halbzeit gefällig spielten, aber vor dem Tor harmlos blieben, kamen nach 49 Minuten zur ersten guten Torchance. Beim Flachschuss 20 Metern von Johannes Wirth musste Dennis Klose sein ganzes Können aufbieten.

Gäste kamen auch zu Torchancen

Die Gastgeber machten es auf der Gegenseite besser, als Tobias Bertsch nach Vorarbeit von Christian Mauersberger, mit einem abgefälschten Schuss aus 16 Metern erfolgreich war. Die Hegauer taten in der Folge dann aber viel zu wenig, um das Spiel ruhig und sicher nach Hause zu spielen. Viele Ungenauigkeiten waren nun im Spiel und der Rückwärtsgang wurde bei Ballverlusten auch inkonsequent eingelegt. So kamen die Gäste auch zu guten Torchancen.

Rielasingen traf erneut

Nach 69 Minuten scheiterte Konstantin Fries alleine vor Dennis Klose, der mit einem tollen Reflex parierte. Die Gäste waren in dieser Phase meist im Vorwärtsgang, kassierten aber das 4:0 in der 77. Minute. Thomas Kunz lupfte nach starker Ballannahme im Sechzehner den Ball zur Mitte zu Silvio Battaglia. Der vollendete, nachdem sich der ansonsten gute SC-Keeper Jonas Witt verschätzt hatte.

Gäste gelang der Ehrentreffer

Die Gäste gaben nicht auf und der Tabellenzweite blieb in seinem Defensiv-Verhalten inkonsequent. Harim Makaya scheiterte noch an Dennis Klose (80.), der war aber in der 88. Minute machtlos, als Konstantin Fries einen Querpass zur Mitte brachte und der sträfliche freie Martin Weschle nur noch einschieben musste.

FC-Trainer nur bedingt zufrieden

FC-Trainer Michael Schilling war mit der Leistung seiner Mannschaft nur bedingt zufrieden. Im Grunde habe seine Mannschaft nach gutem Start nicht mehr als insgesamt 20 Minuten gut gespielt. Unter dem Strich ein verdienter Sieg, aber eben mit Schwächen. Auch der Trainer des SC Lahr, Oliver Dewes, sprach von einem verdienten Sieg der Heimelf. Es sei eben auch eine Qualitätsfrage, wenn Rielasingen-Arlen mit den ersten drei Torchancen zwei Tore erzielen könne. Mit der Leistung in der zweiten Halbzeit war er nicht unzufrieden, doch siehe die Chancenverwertung, die auch hier einen Unterschied ausmachte. (te)

Tore: 1:0 (26.) Silvio Battaglia, 2:0 (32.) Nedzad Plavci, 3:0 (53.) Tobias Bertsch, 4:0 (77.) Silvio Battaglia, 4:1 (88.) Martin Weschle. – SR: Jonas Hirt (Schönwald). – Z: 400.

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose, Bertsch (73. Berger), Kunze, Rasmus (80. Sadiku), Plavci, Winterhalder, Mauersberger (57. Greuter), Matt, Kunz, Körner, Battaglia (80. Lekic).