von Michael Schulz

Reiten: Höhenluft schnuppern werden die rund 250 Teilnehmer des Reitturniers auf dem Spießhof, geht es doch auf das höchstgelegene Turniergelände (720 Meter) des Bodenseereiterringes. Vom Reiterwettbewerb bis zu Springprüfungen der Klasse M stehen 18 Prüfungen in der Dressur und im Springen auf dem Programm des Turniers in Herdwangen-Oberndorf.

In der Dressur wird bis zur Klasse L geritten. Etwas höher liegt das Profil beim Springen, hier geht es bis zur Klasse M. Am Samstag um 16 Uhr satteln die Springreiter zum ersten Mal ihre Pferde für ein M-Springen. Traditionsgemäß findet das Turnier am Sonntag seinen Abschluss mit einem M-Springen, das um 15.30 Uhr beginnt und mit Siegerrunde geritten wird. So hat mindestens ein Viertel der Teilnehmer die Chance auf einen zweiten Umlauf. Einige Favoriten auf den Sieg lassen sich schon ausmachen: Linda Marschall (Gnadental), Juliane Leitz (Spießhof), Christian Wieber (Singen) und Christopher Herz (Mahlspüren) werden mit Sicherheit vorne mitreiten können. Einfach wird es nicht werden auf dem Springplatz des Spießhofs, der sehr weitläufig ist und keine optische Begrenzung hat. Die Pferde konzentriert am Zügel zu halten, ist hier nicht leicht.

Wertungsprüfungen zur Bodenseereiterring-Meisterschaft sind ebenso in das Turnier integriert wie am Sonntag der Voltigiertag. Nur drei Vereine in der Region bieten hier überhaupt noch Prüfungen an. Einzel- und Gruppenprüfungen, die ebenso zur Ringmeisterschaft zählen, werden hier geritten.

An den zwei Turniertagen ist auf alle Fälle wieder eine große Zuschauerzahl auf dem Spießhof zu erwarten, genauso wie spannende Prüfungen in vielen Kategorien.