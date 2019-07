Reiten: Das Wochenende stand im Zeichen der Turniereinsteiger und Ponys. Landesponyturnier, Nachwuchschampionat Bodenseereiterring und Vierkampf-Cup Baden-Württemberg wurden ausgetragen beim sogenannten „Kleinen Turnier“ des RV Überlingen. Also auch am Wochenende, an dem trotz hochsommerlicher Temperaturen 119 Pferde auf dem Reute-Hof starteten. Der Stimmung war das Wetter nicht abträglich: „Es ist alles sehr harmonisch abgelaufen, die Leute waren echt begeistert“, sagt Simone Günther, Vorsitzende des RV Überlingen.

Landesponyturnier Sprungbrett zum Landeskader

Das Landesponyturnier ist Sprungbrett zum Landeskader. Marlen Fallscher mit „Wojnar“ und Felice Fetzer mit „Palm Beach“ nutzten die Chance und teilten sich in der Dressur den ersten Platz. Pia Marie Feucht mit „Diamantino“ holte sich Bronze. Bei den Springreitern gewann Ella Neff auf „Discolo SWS“ Gold, Silber gab es für Silva Kelly mit „Danny Sahne“ und Eileen Ott auf „Landos“ wurde Dritte.

Vierkampf mit Dressur, Springprüfung, Schwimmen und Laufen

Beim Vierkampf wurde neben Dressur- und Springprüfung am Samstag am Sonntag geschwommen und gelaufen. Die Punkte der vier Teildisziplinen wurden addiert. Neben der Wertung des Einzel-Vierkampfs wurde der Badische Vierkampfmeister (A-Niveau) und der Badische Nachwuchs-Vierkampfmeister (E-Niveau) in Überlingen ermittelt. Mit drei Siegen sicherte sich Elisabeth Bäcker (Bambini, RV Überlingen) Gold. Badische-Nachwuchs-Vierkampf-Meisterin ist Noa Letizia Bauer (RV Überlingen); beste Läuferin und beste Springreiterin und Badische Vierkampfmeisterin Clara Erkens (RV Opfingen-Wippertskirch). Isabell Stett (RV Überlingen) wurde mit 25 Punkten Differenz Vize-Vierkampfmeisterin, und den dritten Platz belegt Chiara Bauer (RV Überlingen).

Nachwuchsreiter mit erstaunlichen Leistungen

Simone Günther freut sich nicht nur über die erstaunlichen Leistungen der jungen Nachwuchsreiter, sie schätzt mindestens ebenso das Engagement der freiwilligen Helfer: „Sie machen – vom Aufbau der Zelte und Parcours über die gesamte Organisation bis hin zu Arbeitseinsätzen und Kuchenspenden – das Turnier Jahr für Jahr möglich. Und zwar nicht nur das ‚Kleine Turnier‘, sondern auch das Große.“ Stand das letzte Juni-Wochenende im Zeichen der Turniereinsteiger und des jugendlichen Nachwuchses, gehen am Wochenende die Profis in Überlingen an den Start. Und das nicht zu knapp: „Wir hatten noch nie so hohe Nennzahlen im Dressurbereich, wir sind überrannt worden“, sagt Simone Günther. 39 Starter in der S-Dressur, rund 50 in den M-Klassen. Ein besonderes Highlight aber sei die Dressur-Kür zu Musik.