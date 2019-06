von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: FC Radolfzell – FV Lörrach-Brombach 4:1 (1:1). – Bei hochsommerlichen Temperaturen begann das Spiel abwartend von beiden Seiten. Nach einer Viertelstunde gab es dann die ersten Möglichkeiten, zuerst für den FCR, in der 21. Minute dann für die Gäste. Im Gegenzug war der Ball dann im Tor, doch der gute Schiedsrichter Schätzle gab den Treffer nicht. In der 28. Minute dann doch die Führung für Radolfzell. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld steckte Niedhardt den Ball mit einem tollem Pass in die Schnittstelle der Gästeabwehr auf Stricker, der allein vor dem Torwart zum 1:0 vollendete. In der Folge wieder ein Spiel auf Augenhöhe, aber die großen Möglichkeiten blieben aus. In der 43. Minute dann wie aus dem Nichts Tor für die Gäste: Nach einer Unordnung in der Radolfzeller Abwehr lupfte Böhler den Ball ins Tor. So ging es in die Pause.

Niedhardt mit Doppelpack

Nach dem Wechsel veränderte sich das Spiel nicht grundlegend. Ab der 65. Minute ging es dann wieder vorne für den FCR: Nach einer Vorlage von Stricker erzielte Niedhardt das 2:1. Radolfzell war nun wie ausgewechselt. Nur vier Minuten später war es erneut Niedhardt, der wieder auf Vorlage von Stricker das 3:1 erzielte. Die Vorentscheidung. In der 78. Minute hatten die Gäste noch mal eine sehr gute Möglichkeit, doch der sehr gute Torhüter Bisinger konnte klären. In der 82. Minute dann die endgültige Entscheidung. Niedhardt eroberte sich den Ball im Mittelfeld, lief auf das Gästetor zu und legte quer auf den mitgelaufenen Stricker, der zum 4:1 einschob. Alles im allem ein verdienter Sieg von Radolfzell, wenn auch vielleicht um ein Tor zu hoch. (km)

FC Radolfzell: Bisinger (Tor); Ranzenberger (85. Luci), Vukadinovic, Stricker, Niedhardt, Wehrle, Schlachter, Hain, Müller (46. Fischer), Berisha (75. Zidan), Hlavacek.

Tore: 1:0 (28.) Stricker, 1:1 (44.) Böhler, 2:1 (65.) Niedhardt, 3:1 (69.) Niedhardt, 4:1 (82.) Stricker. – SR: Schätzle (Schönwald). – Z: 120.