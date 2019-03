TuS Dansenberg – HSG Konstanz 24:20 (13:7)

Nur sieben Treffer in der ersten Halbzeit, nach 45 Minuten mit zehn Toren in Rückstand und bis dahin überhaupt nicht wiederzuerkennen: Spitzenreiter Konstanz durchlebte im Topspiel beim bislang hartnäckigsten Verfolger trotz der Unterstützung durch 70 stimmgewaltige HSG-Fans einen rabenschwarzen Tag. Die Aufholjagd in der letzten Viertelstunde kam zu spät.

Trotz der Niederlage hat Konstanz ein komfortables Sieben-Punkte-Polster auf die Verfolger und kann – sollte Dansenberg am Freitag in Saarlouis verlieren – am Samstag mit einem Heimsieg gegen den Tabellendritten Rhein-Neckar Löwen vorzeitig Meister werden. Zuerst aber muss die HSG schnellstmöglich den vor allem in der ersten Halbzeit wohl schwächsten Auftritt seit langer Zeit aus den Gliedern bekommen.

Wenn auch die Konstanzer Leistung zwei Medaillenseiten hat. Die eine war die in einem Topspiel nicht ausreichende eigene Vorstellung, die andere ein wirklich famoses, bärenstarkes Dansenberg. Das spielte von der ersten Minute an hochaggressiv und mit viel Härte in der Deckung – Konstanz wirkte beeindruckt. „Der Gegner war 100 Prozent und darüber hinaus motiviert und wollte uns ans Leder, kann man schon fast sagen“, erklärte Daniel Eblen und gestand: „Wir haben uns dadurch ein wenig den Schneid abkaufen lassen. Das war vom Gegner nicht bösartig – nur sehr hart.“

Das zeigte Wirkung. Die Gäste kamen gegen die beste Defensive der Liga kaum zu guten Abschlusspositionen, wurden sofort attackiert und nicht geschont. So mussten vor allem Kreisläufer Fabian Wiederstein und Rückraum-Shooter Paul Kaletsch viel einstecken. Vier der ersten fünf Konstanzer Treffer waren alle Siebenmeter.

Eblen wollte sich nicht beschweren, suchte den Fehler auf der eigenen Seite. „Wir hätten uns darauf besser einstellen müssen“, meinte er. „Das ist uns leider nicht gelungen.“ Auch dann nicht, als Dansenberg zehn Minuten in Unterzahl war, Konstanz viel zu wenig Kapital aus der numerischen Überlegenheit schlug.

Dazu kam ein Kevin Klier in überragender Verfassung. Der langjährige Erstliga-Torwart blieb reihenweise Sieger im Duell mit den Konstanzer Offensivkräften und tat sein Übriges dazu, dass sich die Pfälzer nach dem 5:7 durch Paul Kaletsch vom Strafwurfpunkt Stück für Stück bis auf 10:5 (20.) absetzten. Zur Halbzeit waren es schließlich sogar sechs Tore Unterschied, obwohl die eigene Defensive durchaus ordentlich spielte. Lediglich das Gespann aus dem Franzosen Loic Laurent und dem Ex-Konstanzer Sebastian Bösing bekamen die Gelb-Blauen lange nicht in den Griff.

Nach der Pause wurde es zunächst nicht besser. Konstanz hatte zu viel Respekt vor dem, was innerhalb der neun Meter vor dem Gastgebertor wartete und kassierte durch Bösing das 11:21 (45). Gerade, als sich eine Demütigung anbahnte, berappelte sich die HSG plötzlich. Aus der ordentlichen wurde nun eine „gute Abwehr“ (Eblen), Umstellungen, in Kombination mit nun spürbar nachlassenden Kräften auf Dansenberger Seite, ließen das Spiel in eine völlig andere Richtung laufen.

Konstanz startete einen furiosen Zwischenspurt. Fast 13 Minuten blieb Kaiserslautern ohne Torerfolg und die HSG schloss zum 17:21 auf (53.). Der eingewechselte Maximilian Wolf im Tor hielt stark. Paul Kaletsch verkürzte zwar auf 20:23, doch das Spiel war bereits entschieden.

„Solche Spiele machen erwachsen, da muss man durch“, hofft Eblen auf wichtige Erfahrungen und einen Lerneffekt. „Die zweite Hälfte war viel besser. Wir wollten noch einmal alles versuchen und herankommen, das ist uns leider nicht mehr gelungen.“

Bemerkenswert einmal mehr die Reaktion der 70 HSG-Fans, die mit den TuS-Anhängern für eine beeindruckende Stimmung sorgten. Mit „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey“-Sprechchören und viel Applaus wurde die völlig enttäuschte Mannschaft wieder aufgerichtet. Eblen: „Das ist mehr als nur Fans und Team. Das ist eine HSG.“

HSG Konstanz: M. Wolf, Tölke (beide Tor); Stotz, Schlaich, Hild, T. Wolf, Wiederstein, Kaletsch (8/6), Krüger (1), Braun (3), Jud (1), Keupp (2), Wendel (5).

"Das war unter aller Kanone"

Samuel Wendel musste mit der HSG Konstanz beim Verfolger TuS Kaiserslautern-Dansenberg eine 20:24-Niederlage einstecken. Der Linksaußen sorgte mit fünf Treffern und einer furiosen Aufholjagd seiner Mannschaft für Hochspannung.

Haben Sie sich zu sehr von der körperlichen Härte beeindrucken lassen?

Schwierig zu sagen. Auf jeden Fall hat Dansenberg von Anfang an sehr aggressiv verteidigt. Manchmal vielleicht am Rande der Legalität, dennoch haben wir uns zu sehr davon beeindrucken lassen. Dasselbe mit Torwart Kevin Klier. Natürlich macht der ein super Spiel. Aber ich habe keine Ahnung, was wir in der ersten Hälfte gemacht haben. Wir haben da verballert, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Sieben Tore in 30 Minuten sprechen für sich. Das kann man nicht machen, auch wenn sie die beste Abwehr der Liga haben. Das war einfach zu wenig.

Umso erstaunlicher die Reaktion in der letzten Viertelstunde.

Wir haben uns in der Halbzeit vorgenommen, dass wir uns nicht abschlachten lassen. Wir haben alles reingeworfen, was ging. Man hat gesehen, was wir zu leisten imstande sind. Das war in der ersten Hälfte nicht so. Das war unter aller Kanone.