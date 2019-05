von unserer Sportredaktion

Kunst- und Einradradsport: Um die Bezirks-Schülermeistertitel radelten die Sportler in Nenzingen im Rahmen des zweiten Durchgangs der Bezirks-Pokalserie. Für beste Bedingungen sorgte der RMSV Nenzingen. Nach rund sechs Stunden hatten die 70 Starter aus Aach, Klengen, Nenzingen, Orsingen, Volkertshausen und von der Insel Reichenau ihre Kür absolviert. „Von den 52 Startern in der Schülerklasse qualifizierten sich 19 für die Badische“, so der Sportliche Leiter Frank Ruhland (Nenzingen). In 13 Disziplinen wurden die Titel vergeben. Eifrigste Sammler waren der RMSV Aach (6 Titel) vor RSV Volkertshausen (3), RMSV Orsingen (2), RMSV Nenzingen und RV Klengen.

Die Favoriten konnten sich wie erwartet behaupten. In der U 15 fuhr Lena Streit (Orsingen) zwar nicht perfekt, aber es reichte trotzdem. „Ihr fehlt etwas die Wettkampfpraxis“, so Mutter und Trainerin Angelika Streit. Mit 76,10 Punkten gewann sie vor Mia-Maria Muffler (65,49). Hinter dem Duo des RMS Orsingen platzierte sich mit Lisa Knobelspieß, Leonie Szymiczek und Pia Scelza ein Trio des RSV Volkertshausen. Die ersten Vier starten an der „Badischen“. Florian Käfer (Klengen) sicherte sich den Titel bei den Jungs. Sara Knobelspieß (Volkertshausen) bei der U 13. Mit 46,79 Punkten verwies sie die starke Ida Harnest und Zoe Bartler (Klengen) auf die Podiumsplätze. Ihre 42,14 und 39,45 Punkte bedeuten ebenfalls die Norm für die Badische. Rosalie Stemmer (Orsingen) durfte bei der U 11 aufs oberste Siegertreppchen. Sie gewann mit 3,76 Punkten vor dem Nenzinger Duo Anne Zehnle und Lena Muffler. Bei den Jungs siegte Jonathan Ruhland (Nenzingen). Nur 0,79 Punkte lagen bei den U-9-Mädchen zwischen Siegerin Lea Franke (Volkertshausen) und Clara Kerber (Nenzingen). Lola Kleinstück (Volkertshausen) stand als Dritte auf dem Podium. Im 2er Kunstrad war nur ein Schülerpaar angetreten, nachdem die Streit-Schwestern (Orsingen) aufgrund des Sportverbots von Eva die Saison abhaken mussten. Lisa und Lara Knobelspies (Volkertshausen) zeigten eine sehr gute Kür und übersprangen erneut die Qualifikationshürde.

In den Mannschaftsdisziplinen heimste der RMSV Aach alle sechs Titel ein. Sowohl im 4er Kunstrad als auch im 6er Kunstrad der Schüler lief es bei der ersten Mannschaft nicht ohne Absteiger, die Schülerinnen erzielten persönliche Bestleistung. In den Einraddisziplinen setzten sich die Aacher dank der fast perfekten Ausführung (4er Einrad Schülerinnen, 4er Einrad Schüler offene Klasse, 6er Einrad Schüler) jeweils mit der „Ersten“ die Krone auf. Klengen und die zweiten Aacher Teams qualifizierten sich teilweise auch für die Badische.

In der Pokalwertung festigten die Leader ihre Position oder bauten sie aus. Bei den 1er Juniorinnen übernahm Anna Straßer (Nenzingen) die Führung, Leona Bernhard (Nenzingen) pausiert. Bei den 1er Disziplinen U-15-, U-13- und U-11-Schülerinnen sieht es nach einem Zwei- bzw. Dreikampf aus. (ws)