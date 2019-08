Segeln: Der Überlinger Starboot-Segler Hubert Merkelbach hat mit seinem Vorschoter Markus Koy bei der internationalen schwedischen Meisterschaft in Stockholm teilgenommen. „Es war nicht einfach“, erklärte Merkelbach nach acht Wettfahrten. „Es gab starke und drehende Winde.“

In Führung nach sechs Wettfahrten

Doch das deutsche Team zeigte von Beginn an, dass es den Wettbewerb gewinnen wollte. Nach sechs von acht Wettfahrten lagen Merkelbach/Koy in Führung. Lokalmatador Tom Löfstedt nutzte dann aber seinen Heimvorteil und zog in den letzten beiden Wettfahrten doch noch ganz knapp vorbei. Am Ende reichte ihm ein Punkt Vorsprung.

Zufrieden mit Platz zwei

„Natürlich hätten wir sehr gerne gewonnen“, gibt der Überlinger offen zu, „doch mit Platz zwei können wir auch zufrieden sein.“ Viel wichtiger sei, dass sie in einem bislang unbekannten Revier hatten segeln können, denn im kommenden Jahr finden im Sune Carlssons Regatta Center im schwedischen Stockholm die Europameisterschaften sowie das Star Sailors Final statt. „Da werden 90 Boote mit den weltbesten Starbootseglern dabei sein“, freut sich Merkelbach schon jetzt darauf. (mag)