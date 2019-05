von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: SC Pfullendorf – SV Endingen 3:0 (1:0). – Beide Mannschaften begannen fast schon letargisch, weswegen in den ersten Minuten der Partie nicht viel passierte. Es war ein vorsichtiges gegenseitiges Abtasten. Mit der ersten richtigen Torchance gingen die Gastgeber in der 19. Minute direkt in Führung. Gruler eroberte den Ball an der Mittellinie und konnte nach Abstimmungsfehler in der Endinger Hintermannschaft alleine auf das Tor von Gäste-Keeper Oswald zugehen und zum 1:0 einnetzen.

Chancenplus für die Gäste

In der Folge hatten die Gäste die besseren Chancen und drängten auf den Ausgleich. In der 27. Minute war es Melcher, der aus 12 Metern an SCP-Torhüter Willibald scheiterte, nur sechs Minuten später landete ein Kopfball von Malenica an der Latte. Weil die Gastgeber in der ersten Halbzeit kaum zu Torraumszenen kamen und weil die Gäste ihre guten Möglichkeiten ungenutzt ließen ging es mit 1:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel waren weiterhin die Gäste die dominierende Mannschaft. In der 54. Minute konnte Pfullendorfs Willibald im Eins-gegen-Eins gegen Spoth klären. Wenig später hatte Göring die wohl beste Ausgleichschance für die Endinger. Nach einer scharfen Hereingabe von Osmanovic verfehlte der Endinger Angreifer aus knapp zwei Metern das Pfullendorfer Tor.

Akgün sorgt für die Entscheidung

Erst gegen Ende der Partie boten sich den Gastgebern nochmal Chancen. Eine dieser Gelegenheiten nutzte Akgün in der 80. Minute und sorgte mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Die Gäste warfen noch einmal alles nach vorne, konnten sich für ihren Aufwand jedoch nicht belohnen. Den 3:0-Endstand besorgte wiederum Akgün in der Nachspielzeit durch seinen verwandelten Foulelfmeter. Aufgrund der besseren Chancenverwertung kann sich der SC Pfullendorf über die drei Punkte freuen.

SC Pfullendorf: Willibald, Steinhauser, Keller, Gruler (77. Waldraff), Fischer (70. König), Stützle (56. Akgün), Abdulahad (84. Stark), Lang, Marena, Behr, Sautter

Tore: 1:0 (19.) Gruler, 2:0 (80.) Akgün, 3:0 (90.+2) Akgün. – SR: Packert (Reutlingen). – Z: 145

Spieler des Spiels I: Sebastian Willibald war mit einigen guten und wichtigen Paraden ein sicherer Rückhalt für seine Mannschaft. | Bild: SK